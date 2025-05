Paolo Mieli, "cos'è il sesso": la confessione sul potere

"Quanto conta il sesso in politica?". La domanda più diretta che mai arriva da Maria Latella e dall'altra parte, seduto sulla poltrona di A casa di Maria Latella, ecco che c'è Paolo Mieli. Il giornalista, nonché storico e saggista, non usa troppi giri di parole: "Il potere richiede una conferma che tu sei potente. Una cosa che riguarda l’autostima. Ma non è piacere, né amoroso, né fisico, hai capito?".

Ma la conduttrice rincara la dose prendendo ad esempio la storia clandestina tra Clinton e l'ex stagista della Casa Bianca. "Cioè tu pensi che Bill Clinton, si sia un po’ rovinato la carriera per affermare il proprio potere con Monica Lewinsky?". "Sì - tuona Mieli -, non aveva bisogno, (…), però è una piccola conferma che tu puoi fare tutto quello che ti pare. È una testimonianza più valida del tuo potere, piuttosto che ti entri in camera il Segretario di Stato e ti attacchi un bottone su dei problemi".