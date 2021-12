Madagascar, l'elicottero precipita in mare? Il ministro nuota 12 ore e alla fine... un video pazzesco

22 dicembre 2021 a

Il suo elicottero precipita in mare, il ministro del Madagascar nuota per ben 12 ore e si mette in salvo. Il velivolo è precipitato in acqua a nord-est dell'isola, ma l'impatto non ha scoraggiato Serge Gelle che, insieme a un altro passeggero, è riuscito a raggiungere la terra. I due, secondo le autorità della città di Mahambo, hanno toccato la costa in due momenti diversi.

Il ministro, 57 anni, è apparso in un video sui social ancora con la divisa addosso, stanco ed esausto. "Il mio momento di morire non è ancora arrivato", ha affermato. L'uomo, che è diventato ministro nell'ambito di un rimpasto di governo lo scorso agosto dopo tre decenni nella polizia, ha utilizzato un sedile dell'elicottero come zattera. Restano dispersi il pilota e un altro ufficiale.

Nel video diffuso sui social, Gelle ha detto di avere molto freddo ma di non essere ferito. Poi ha spiegato che l'elicottero su cui viaggiava ha perso il controllo dopo una forte raffica di vento e che lui si è salvato dopo aver nuotato dalle "7 e 30 di ieri sera fino alle 7 e 30 di questa mattina" arrivando a Mahambo. “Ha sempre avuto una grande resistenza nello sport e ha mantenuto questo ritmo come ministro, proprio come un trentenne", ha commentato un collega. L'elicottero lo stava portando a ispezionare il sito dove un'imbarcazione è affondata al largo della costa nord-orientale.

