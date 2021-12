Joe Biden, "fott***". Insultato alla telefonata di Natale (e non si accorge?): la moglie Jill sconvolta, video-choc

25 dicembre 2021 a

a

a

Incredibile, clamoroso ma vero: Joe Biden è stato insultato in diretta nel corso di una telefonata per le celebrazioni di Natale. Già, è tradizione per il presidente degli Stati Uniti e per la first lady, ora Jill Biden, quella di parlare con alcune persone che chiamano una linea speciale che segue il viaggio di Babbo Natale, gestita dal 1955 dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad).

"Mi ha infilato le dita dentro". Agghiaccianti accuse di violenza sessuale contro Joe Biden: la donna che lo può rovinare

E così, ecco che nel bel mezzo della videoconferenza della Casa Bianca, Joe Biden e consorte sono stati messi in contatto con un tizio che ha detto di chiamarsi Jared, proprio come il marito di Ivanka Trump, e di essere padre di quattro figli.

E dopo due parole con i bimbi sui doni richiesti, dopo averli esortati ad andare a nanna prima della mezzanotte, Biden ha parlato proprio con il padre, concludendo la conversazione augurandogli "un meraviglioso Natale". "Auguro anche a te un meraviglioso Natale, buon Natale", ha risposto Jared. Il quale ha però poi aggiunto: "Let's go Brandon", "Sono d'accordo" ha risposto Biden senza reagire alla frase che in codice significa "fu*** yo Joe Biden". La moglie Jill, imbarazzata, ha sgranato gli occhi. Non è al contrario chiaro se "sleepy" Joe abbia afferrato il concetto, insomma non è chiaro se avesse capito di essere appena stato insultato in mondovisione.

Video su questo argomento "Omicron fa paura. Anche Donald Trump...": a cosa si aggrappa Joe Biden

Va da sé, nel giro di qualche minuto il video è diventato virale in tutto il mondo. Ma perché quella frase è un insulto? Presto detto. Come ricorda il Corsera, "tutto era iniziato a ottobre con l’errore di un giornalista della Nbc durante l’intervistata al pilota automobilistico Brandon Brown, dopo la sua vittoria su un circuito Nascar. Alzando la voce per coprire quelle che si alzano dagli spalti, dice: E puoi sentire la folla che canta `forza Brandon!. In effetti però si sente abbastanza chiaramente cantare F*** Joe Biden!". E da quel giorno, i sostenitori di Donald Trump, molti repubblicani e tutti gli oppositori di Biden usano quella frase per insultare il presidente degli Stati Uniti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.