Donald Trump si riprende la Casa Bianca: "Per la terza volta". Indiscrezione terremoto: Biden con i mesi contati?

Donald Trump non ha mollato la politica. E potrebbe addirittura candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2024. A Orlando, infatti, nel corso di un evento pubblico a Orlando, in Florida, ha tuonato: "L'ho detto forte e chiaro: abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più. E sembra che dovremo pensare fortemente a una terza volta", ha detto l'ex presidente americano.

Pochi giorni fa anche l'ex vicepresidente Mike Pence, in rotta di collisione col tycoon, aveva ventilato l'ipotesi di una sua candidatura nel 2024. Sulla possibilità che a correre sia il governatore della Florida, Ron De Santis, Trump ha invece risposto: "Mi piace molto". Parlando poi di Joe Biden, lo ha definito "una banderuola controllata da Barack Obama". E rispondendo sulla possibilità di un'indagine sul figlio del presidente, Hunter Biden, il tycoon si è attirato anche dei "buuu" dalla platea di sostenitori limitandosi a dire: "Non voglio far male a una famiglia".

Intanto, l'ex vicepresidente Mike Pence è stato nel New Hampshire, uno degli Stati-chiave nelle primarie del Partito repubblicano. Pence ha preso parte a un evento per la raccolta di fondi in favore di candidati repubblicani al Senato, oltre a incontrare attivisti politici e imprenditori locali. Pence non ha escluso l'ipotesi di una sua candidatura alla Casa Bianca, nonostante l'ex presidente Donald Trump abbia già chiarito di volersi candidare a sua volta. Il quotidiano "The Hill" ricorda che all'inizio di quest'anno Pence ha suscitato le ire di molti elettori conservatori, rifiutando di bloccare la certificazione delle ultime elezioni presidenziali.

