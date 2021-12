Charlene di Monaco, "il ricchissimo vip da lei in clinica": a un passo dal divorzio, bomba di Dagospia

27 dicembre 2021 a

Sono ancora un mistero le reali condizioni di Charlene di Monaco. La principessa dopo essere tornata dal Sudafrica, è stata ricoverata in una clinica. I motivi e il luogo in cui risiede da tempo sono del tutto ignoti, anche se non mancano vari rumors. Gli ultimi, diffusi da Dagospia, danno la moglie del Principe Alberto in Svizzera, nella clinica di lusso Kusnacht Practice. La struttura che si affaccia sul lago di Zurigo, sarebbe specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo.

Il marito non si sbilancia e parla di "profondo esaurimento fisico ed emotivo". I sospetti però sono tanti e così gli interrogativi: è davvero solo questo il problema o c'è dell'altro? Preoccupati gli amici della principessa che hanno lanciato l'allarme più e più volte: "Per sei mesi non ha assunto cibo solido, si alimentava con una cannuccia e ha perso metà del suo peso".

Poche le visite che riceverebbe in ospedale. Una in particolare ha attirato l'attenzione dei magazine. Sembra, infatti, che l'ex fidanzato di Naomi Campbell, l’uomo d’affari russo Vlad Doronin, sia andato a trovarla in questi giorni. Proprio mentre nel Principato si fa largo l'ipotesi di sostituirla in caso di divorzio o di assenza prolungata.

