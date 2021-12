Charlene di Monaco, "l'esaurimento e il crollo". Condizioni migliorate, poi la drammatica svolta

30 dicembre 2021 a

Non c’è pace per Charlene di Monaco. Dal suo rientro a casa, dopo diversi mesi di convalescenza in Sudafrica, la principessa non è riuscita a godersi nemmeno un momento di serenità con la sua famiglia, quindi col marito Alberto e i suoi due figli. Al momento, infatti, sarebbe ricoverata in Svizzera, nei pressi del lago di Zurigo. Di lei si starebbe prendendo cura una clinica di lusso, Kusnacht Practice, specializzata in riabilitazione da dipendenze.

Il principe ha parlato di “profondo esaurimento fisico ed emotivo”. Anche se un comunicato ufficiale diramato prima di Natale aveva fatto sapere che le sue condizioni di salute erano migliorate parecchio. Dopo quel documento, però, niente più. A insospettire, inoltre, è anche il fatto che Charlene non sia mai rientrata nel Principato, nemmeno per le festività.

A quanto pare la sua guarigione richiederà qualche altro mese. Nel frattempo, però, Alberto e i gemellini sarebbero andati a farle visita. Resterebbe ancora un mistero, invece, il motivo del ricovero in Svizzera. Si pensa che la sua lunga malattia sia comunque legata alla grave infezione all’orecchio contratta in Sudafrica. Secondo i tabloid francesi, invece, di mezzo ci sarebbe in realtà una forte dipendenza da alcol o da farmaci. E non solo: c’è anche chi parla di un disturbo alimentare nascosto da tempo. Qual è la verità?

