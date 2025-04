Quando anche i pacifici svizzeri facevano la guerra

Che cosa hanno prodotto in Svizzera otto secoli di amore fraterno? L’orologio a cucù. È una battuta riuscita che racchiude tanta verità quanto quella che occulta. Perché la Svizzera di oggi può sembrare riassunta nella boutade di Orson Welles nel Terzo uomo ma la Svizzera di ieri no. Da quando il 1 agosto 1291 sul prato del Grütli alcuni valligiani giurarono un patto di eterna alleanza contro i nemici comuni, gli abitanti di quelle stesse comunità, città villaggi e cantoni, non fecero altro che combattersi nel modo più sanguinario. Un esempio su tutti: nella giornata di Kappel, 11 ottobre 1531, Ulrich Zwingli venne preso prigioniero, ucciso sul posto, smembrato e bruciato. Per secoli le valli alpine produssero i migliori soldati d’Europa: efficienti, spietati, costosi ma fedelissimi. Ancora oggi quello spirito marziale si ritrova nell’esercito svizzero, come hanno raccontato Jean-Jacques Langendorf e John McPhee.

La storia va avanti così fino al 1847 quando scoppia l’ultimo conflitto su suolo elvetico. Viene ricordata come la guerra del Sonderbund e corrisponde sotto molti aspetti a quella di secessione americana. Anche qui, la parte progressista, protestante e federalista avrà la meglio sui cantoni tradizionalisti, cattolici e difensori della forma statale confederale. Ma mentre dall’altra parte dell’Atlantico si scatenerà il primo scontro armato moderno con massacri, lager e coinvolgimento di civili, quella del Sonderbund sarà la prima guerra “alla svizzera”. Le truppe federali erano comandate da un generale di nome Dufour, come i cioccolatini, il quale ricordò ai suoi soldati che il nemico di oggi sarebbe stato il concittadino di domani. In tre settimane di schioppettate i morti furono un centinaio, in maggioranza fra i vincitori, i quali fra l’altro si presero cura dei nemici feriti.