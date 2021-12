Regina Elisabetta, l'ordine al funerale di Lady Diana: "Lui deve stare fuori dalla chiesa", Inghilterra sgomenta

31 dicembre 2021 a

La Regina Elisabetta non voleva che Elton John cantasse al funerale di Lady Dana, dopo che questa morì in un incidente d’auto a Parigi assieme al suo fidanzato. Se il cantante inglese riuscì ad esibirsi durante la cerimonia fu solo grazie all’intervento dell’allora decano di Westminster, il reverendo Wesley Carr, che insistette con Buckingham Palace per inserire il brano di John come omaggio ai gusti culturali della principessa. Lo si apprende da documenti riservati e conservati al National Archive, resi pubblici per la prima volta.

Secondo i reali, la canzone di Elton John sembrava eccessivamente informale. All’inizio infatti l’artista britannico aveva inviato il brano “Your song”, addirittura pieno di errori di ortografia, come scrive il Corriere della Sera. Ecco perché in un primo tempo Buckingham Palace aveva previsto alla cerimonia funebre soltanto l’intermezzo musicale di un giovane sassofonista. Poi il cambio di piani grazie al decano.

Dai documenti riservati è venuto fuori anche che la morte di Diana procurò non pochi problemi pure al primo ministro Tony Blair. Basti pensare per esempio che Hillary Clinton, allora First Lady, aveva intenzione di criticare la stampa inglese per il modo in cui era stata trattata Lady D. Poi però ci ripensò, con grande sollievo del premier. Il presidente francese Jacques Chirac, invece, spinse per nuove regole sulla privacy e l’intrusione.

