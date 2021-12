Conto corrente, 130 milioni regalati dalla banca: panico senza precedenti ai piani alti

31 dicembre 2021 a

No, questa non è la Casa di Carta né qualche altra serie tv. È tutto vero quello che è successo alla filiale del Regno Unito del Banco Santander, che ha distribuito per errore 130 milioni di sterline. Un rarissimo caso di “Babbo Natale involontario”, a cui adesso la banca ovviamente sta cercando di rimediare: è intenzionata a recuperare a tutti i costi i soldi regalati, ma non sarà affatto semplice per tutta una serie di motivi.

Non è ben chiaro come sia potuta accadere una cosa del genere: si sarebbe trattato di un non meglio precisato “problema tecnico”, che ha riguardato circa 75mila pagamenti effettuati da oltre 2mila clienti. Tali pagamenti sono stati duplicati sui conti dei beneficiari, con la tranche in eccesso che è risultata totalmente a carico del Banco Santander. Quest’ultimo ha subito aperto una “procedura di recupero per errore bancario” presso gli istituti a cui appartengono i conti che hanno di questa pioggia di soldi.

The Times, quotidiano britannico, ha però spiegato perché non sarà affatto facile riscuotere i soldi regalati: quest’ultimi sono infatti stati inviati a titolari di conti di banche rivali, come Barclays, Hsbc, NatWest, Co-operative Bank e Virgin Money e riguardano soprattutto fornitori che in molti casi si sono visti pagare due volte le loro prestazioni. E probabilmente alcuni di questi che hanno ricevuto i soldi extra li hanno già spesi, rendendo ancora più difficile il recupero.

