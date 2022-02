Joe Biden minaccia Vladimir Putin: "La pagherete cara". Crisi isterica al telefono, la replica del Cremlino

12 febbraio 2022 a

“Se Mosca invaderà l’Ucraina, la pagherete cara”. È quanto avrebbe detto Joe Biden a Vladimir Putin nel coso del loro colloquio telefonico, che è durato poco più di un’ora. La tensione è altissima e, sebbene i canali diplomatici siano ancora formalmente aperti per cercare di evitare un’escalation, la guerra potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Nel frattempo la Casa Bianca è passata alle minacce, neanche tanto velate, nei confronti del Cremlino.

Il presidente degli Stati Uniti ha infatti dichiarato che si va avanti con la diplomazia, ma precisando di essere pronto a rispondere in modo “deciso” imponendo “costi severi” alla Russia. La reazione del Cremlino ovviamente non si è fatta attendere: “L’isteria americana sulla crisi ucraina è giunta al suo apogeo”, è la risposta che arriva da parte di Putin. Anche quest’ultimo è però d’accordo nel proseguire il dialogo: quindi a parte le schermaglie verbali c’è ancora qualche spiraglio per evitare il peggio.

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha assicurato al collega americano, Anthony Blinken, che la Russia non ha intenzione di invadere l’Ucraina: la missione diplomatica è quindi ancora aperta, ma anche Josep Borrell (rappresentante Ue per la politica estera) ha fatto sapere che “ogni ulteriore aggressione militare all'Ucraina avrebbe risposte severe ed estese conseguenze”.

