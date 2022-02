Paul Bishop, "ho bevuto troppo": vomita la dentiera in un bidone. E 11 anni dopo... la storia più incredibile

14 febbraio 2022 a

Paul Bishop è diventato famoso per una… dentiera. Per quanto possa sembrare assurdo, è tutto vero: undici anni fa il cittadino inglese, che oggi ha 63 anni, era andato in vacanza in Spagna. Una sera aveva decisamente esagerato con i giri di birra mischiati con il sidro, e così a un certo punto si era ritrovato a vomitare in un bidone della spazzatura a Benidorm, famosa località turistica catalana.

A finire nel bidone non è però stato solo l’eccesso alcolico presente nel suo corpo, ma anche la dentiera. Così Bishop è stato costretto a spendere oltre 600 euro per ricomprarsi una dentiera nuova di zecca. Passati undici anni da quello sfortunato episodio, l’inglese si è visto recapitare a casa uno strano pacchetto proveniente dalla Spagna: all’interno c’era proprio la sua vecchia dentiera.

Quest’ultima era stata ritrovata in una discarica: stando a quanto riportato dalla BBC, in pratica le autorità spagnole hanno utilizzato i dati del Dna per rintracciare il signor Bishop e spedirgli così la vecchia dentiera nella sua casa di Stalybridge, Greater Manchester. “Sono rimasto a bocca aperta, sbalordito”, ha dichiarato il 63enne inglese, che ancora ricorda quella serata di 11 anni fa: “Avevo bevuto abbastanza birra così ho preso una pinta di sidro, ma poi gli altri ragazzi erano pronti ad andare così ho buttato giù l'ultima pinta e ho pensato ‘Oh no, sta tornando su’”.

