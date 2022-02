Bill Gates, profezia agghiacciante sulla prossima pandemia: "Agente patogeno diverso", umanità in pericolo

19 febbraio 2022 a

a

a

Nomini Bill Gates e subito spuntano le più disparate teorie del complotto, soprattutto nei campi della tecnologia e della sanità. Il fondatore di Microsoft aveva messo in guardia il mondo su un potenziale virus devastante già nel 2015, e così quando è scoppiata la pandemia di Covid le sue parole sono parse quantomai profetiche.

Bill Gates fregato dall'ex moglie Melinda: che fine fanno 11,4 miliardi di dollari. Che schiaffone...

Ora Gates lo ha rifatto: intervistato dalla Cnbc, ha parlato del virus e soprattutto delle possibili future pandemie. Partendo dal presupposto che al giorno d’oggi i rischi riconducibili al Covid si sono “drasticamente ridotti” grazie ai vaccini, Gates si è detto certo che negli anni a venire scoppierà una nuova pandemia: “Ne avremo un’altra e la prossima volta si tratterà di un agente patogeno diverso, ma se riusciremo ad agire in fretta non avremo un’emergenza globale come oggi. Se ogni paese facesse ciò che ha fatto l’Australia, non la chiameremmo nemmeno pandemia”.

Covid, Wuhan e Bill Gates, Antonio Socci: "Virus letale in laboratorio, chi minaccia l'umanità"

Gates ha investito miliardi nella lotta contro il Covid, ma soprattutto è stato profetico quando nel 2015, in un discorso tenuto per Ted - il ciclo di conferenze internazionali - aveva previsto una pandemia di proporzioni devastanti: “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus altamente contagioso invece di una guerra. Non missili ma microbi”.

Bill Gates, "prepararsi a una pandemia più letale"? Soldi, cosa c'è dietro alla profezia-horror

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.