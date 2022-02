Vladimir Putin, in Ucraina una "guerra mondiale"? "Non intervenite o ci saranno terribili conseguenze"

24 febbraio 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina è iniziata e rischia di trascinare nel gorgo tutto il mondo. Alle 6, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'invasione "per proteggere il Donbass", ma il fronte bellico è ben più ampio, con attacchi alle città del sud come Odessa e Mariupol, e nel mirino c'è la stessa capitale Kiev. Prevedendo la condanna internazionale, Putin ha avvertito i leader mondiali, intimando loro di non intervenire: "Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro Paese porterà alla sconfitta e a terribili conseguenze per qualsiasi potenziale aggressore". "Coloro che rivendicano il dominio del mondo, pubblicamente, impunemente e, sottolineo, senza alcun motivo, dichiarano noi, la Russia, il loro nemico - ha proseguito lo Zar -. Hanno davvero grandi capacità finanziarie, scientifiche, tecnologiche e militari. Lo sappiamo e valutiamo oggettivamente le minacce che ci vengono costantemente rivolte in ambito economico, così come la nostra capacità di resistere a questo ricatto sfacciato e permanente. Per quanto riguarda la sfera militare, la Russia moderna, anche dopo il crollo dell'Urss e la perdita di una parte significativa del suo potenziale, è oggi una delle più potenti potenze nucleari del mondo ed è in vantaggio in numerosi degli ultimi tipi di armi".

"Forze speciali russe senza insegne". Scoop della Bild, la guerra sporca di Putin in Ucraina

Dall'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky annuncia di aver già parlato "con il presidente Usa, Joe Biden, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo, Jean Michel, il presidente della Polonia, Andrzej Duda, e il premier britannico, Boris Johnson. Urge fermare Putin, guerra contro l'Ucraina e il mondo subito! Bisogna costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate, difesa e supporto finanziario all'Ucraina. Bisogna chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve forzare la Russia alla pace". E il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha lanciato un appello agli "ucraini nel mondo", assicurando che di fronte all'attacco di Putin, "nessuno sta scappando. Esercito, diplomatici, tutti stanno lavorando. l'Ucraina combatte, si difenderà e vincerà. Diffondete la verità sull'invasione di Putin nei vostri Paesi e chiedete ai governi di agire immediatamente".

Video su questo argomento "Ucraina, stai serena...". Pietro Senaldi: "Perché Kiev è stata fregata da Joe Biden e dall'Europa"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.