Ucraina, Pornhub blocca la Russia: la "sorpresa" per chi prova a collegarsi.... Ecco cosa vede

26 febbraio 2022 a

La piattaforma a luci rosse PornHub sostiene l'Ucraina e "dichiara guerra" alla Russia. Con una mossa a sorpresa, infatti, l'azienda ha deciso di vietare l'accesso al sito agli utenti che vengono geo-localizzati in Russia. Adesso infatti chi si collega da Mosca e dintorni per vedersi un filmato hard, si troverà sullo schermo solo le bandiere dell'Ucraina e un messaggio di sostegno al Paese sotto attacco delle forze armate di Vladimir Putin.

Una sorta di vendetta a luci rosse, insomma. La notizia sta rimbalzando su tutti i social con molti utenti che si sono schierati dalla parte della piattaforma. Una forma di "sanzione" anche questa....

E non è la prima volta che l’azienda pornografica interviene per sostenere popolazioni in difficoltà. Nel marzo 2020 durante il primo lockdown, quando il nostro Paese fu travolto dalla pandemia di coronavirus, il sito decise di offrire a tutti gli italiani la possibilità di sottoscrivere un abbonamento premium gratuitamente per un mese per "alleviare" il dramma dell'isolamento.

