Ucraina e Russia, la guerra in diretta: "Oggi non ci saranno negoziati", la situazione diplomatica precipita

Oggi, mercoledì 2 febbraio, è il giorno del secondo round di negoziazioni in Bielorussia tra le delegazioni di Ucraina e Russia, in un clima però impossibile. Vladimir Putin ha ordinato di intensificare l'assalto alle città per arrivare a costringere il presidente ucraino Zelensky alla resa. Kiev chiede l'interruzione degli attacchi militari, Mosca risponde che l'operazione non cesserà fino al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici. L'esercito russo continua a marciare sulla Capitale Kiev. Mariupol, fondamentale città marittima del Sud, è ormai assediata, senza luce, riscaldamento e con Rete Internet intermittente. E a Kharkiv, la seconda città del Paese, prosegue l'attacco ai civili. Dopo il bombardamento contro il palazzo del governo regionale di martedì, le autorità centrali parlano di un assalto all'ospedale, mentre nella notte paracadutisti russi sono arrivati sul nuovo "fronte".





Ore 9.33: rinviati i negoziati in Bielorussia

Sarebbe stato rinviato il secondo round dei negoziati tra Ucraina e Russia. Lo rende noto l'agenzia di stampa tass, citando una fonte russa. I colloqui per cercare di arrivare alla tregua, secondo quantro riferisce la Tass, sarebbero in un primo momento programmati per oggi al confine tra Ucraina e Bielorussia. "Non si tratta di annullare i colloqui tra la Federazione Russa e l'Ucraina - scrive la Tass - ma rinviati", presumibilmente alla fine di questa settimana.





Ore 8.33: "Kherson controllata dai russi"

Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, la città di Kherson sarebbe caduta nelle mani dell'esercito di Mosca. Al momento le autorità ucraine non hanno confermato la notizia. Dalla notte era scattato un attacco massiccio contro la città.



Ore 7.15: "Nessuna vittima a Kharkiv"

"Attualmente la situazione vicino all'ospedale è sotto controllo, la sicurezza è stata rafforzata". Così il capo della polizia della regione di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, confermando che non sono state registrate vittime tra le truppe ucraine nello scontro a fuoco avvenuto durante la notte, dopo che le truppe russe aviotrasportate hanno attaccato un ospedale militare nella città. Lo riporta Sky News.

Ore 6.03: "Paracadutisti russi a Kharkiv"

Paracadutisti russi sono atterrati a Kharkiv. Lo riporta l'agenzia di stapa Unian, citando il servizio di sicurezza dell'Ucraina."Una squadra aviotrasportata russa è sbarcata a Kharkiv", si legge nella nota. EST NG01 lpr 020600 MAR 22

Ore 6.02: "Attaccato ospedale a Kharkiv"

Le truppe russe aviotrasportate avrebbero attaccato un ospedale a Kharkiv. Lo riferisce l'agenzia di stampa Unian, citando l'esercito ucraino. "Gli occupanti hanno attaccato un ospedale, il Centro clinico medico militare della regione settentrionale. È scoppiata una battaglia tra gli invasori e i difensori ucraini", si legge nella nota dell'esercito.





