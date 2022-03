Ucraina, sciacalli beccati a rubare in casa? Ridotti così, l'umiliazione in pubblico

02 marzo 2022 a

L'Ucraina non deve solo fare i conti con la guerra. Da giorni le case lasciate da chi scappa in fretta e furia sono prese d'assalto dagli sciacalli. Uomini e donne che, approfittando del caos, si impossessano delle cose altrui. Ma gli ucraini, come hanno dimostrato resistendo all'avanzata russa, non si fanno mettere i piedi in testa. E così chi viene sorpreso mentre ruba, viene catturato, legato a pali della luce e sottoposto alla pubblica gogna.

Il tutto con tanto di cartelli offensivi o addirittura mostrando gli sciacalli con le parti intime in bella mostra. In alcuni casi queste persone sono rimaste per ore legate ai pali della luce, prima dell'arrivo della polizia. In queste ore sono infatti tantissimi gli sciacalli beccati mentre svaligiano i negozi lasciati incustoditi. Uno di questi è stato sorpreso nella città di Mykolayiv, tra Odessa e Kherson.

Qui i residenti lo hanno punito legandolo con i pantaloni abbassati. Un altro episodio simile è stato documentato anche nella città portuale di Berdiansk, situata nella zona sud-orientale del Paese, tra Mariupol e Melitopol. Anche in questo caso il ladro è stato "beccato" mentre era intento a svaligiare un’abitazione. Da qui la decisione dei cittadini di vendicarsi.

