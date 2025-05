Ucraina, 9 morti nell'attacco russo contro un minibus

"La Russia ha ucciso una famiglia nell'attacco compiuto stamattina contro un bus che trasportava civili nella regione di Sumy: "padre, madre e figlia sono morti nell'attacco". Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito all'attacco avvenuto nella mattinata di sabato 17 maggio. "Ci sono attualmente sette feriti negli ospedali a seguito di un attacco di droni russi su un normale autobus passeggeri. Le vittime hanno riportato ustioni, fratture e ferite da esplosione. Tutti stanno ricevendo l'assistenza medica necessaria. Tragicamente, nove persone sono morte - ha aggiunto -. Secondo le informazioni preliminari, i russi hanno ucciso una famiglia: padre, madre e figlia sono morti nell'attacco. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e ai loro cari. Tutte le vittime sono civili. E i russi non potevano non capire che tipo di veicolo stessero prendendo di mira. Si è trattato di un'uccisione deliberata di civili".

L'attacco è avvenuto alle 6:17 (ora locale) nei pressi di Bilopillya, ai danni di un bus che stava trasportando civili in direzione del capoluogo regionale, Sumy. A colpirlo è stato un drone russo di tipo Lancet. L'offensiva è avvenuta poche ore dopo i primi colloqui diretti tra Mosca e Kiev dalla primavera del 2022 e come allora svoltisi a Istanbul. Il round negoziale è terminato senza sostanziali passi avanti riguardo un possibile accordo di cessate il fuoco.