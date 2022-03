Marina Mordashov, la modella e moglie dell'oligarca russo punito gode: come incassa 1,1 miliardi

07 marzo 2022 a

a

a

La sanzioni agli oligarchi russi, scattate dopo la guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina, colpiscono in tutto il mondo: beni e conti sequestrati, sigilli a ville e yacht. Molti casi anche in Italia, dalla Liguria alla Sardegna. Eppure, incredibile ma vero, ci sarebbe anche chi dalle sanzioni ci ha guadagnato. Nel dettaglio, come spiega Il Messaggero, si parla di Marina Mordashov.

Ma procediamo con ordine. Marina Mordashow è la terza moglie di Alexei Mordashov, la prima nella lista Forbes della Russia. Secondo alcuni Marina era una modella, secondo altri una cameriera. E a lei è dedicato lo yacht Lady M, un gingillo lungo 65 metri, sequestrato a Imperia al marito, che è presidente del gruppo siderurgico russo Severstal e, secondo il Guardian Mordashov, l'uomo più ricco dell'intera Russia. Il solo yacht vale circa 65 milioni di euro.

Bene, secondo quanto rilanciato dall'agenzia finanziaria Bloomberg, Alexei Mordashov ha infatti trasferito alla moglie Marina il controllo di una partecipazione di 1,1 miliardi di dollari in una compagnia mineraria. Marina Aleksandrovna Mordashova è diventata "una persona con un controllo significativo" di Nordgold proprio lo scorso lunedì, stando ai documenti britannici citati sempre da Bloomberg. E ancora, stando agli stessi documenti, Marina Mordashova detiene ora tra il 50 e il 75% dei diritti di voto in Nordgold. Il marito, riferisce Forebs, si è dimesso dalla carica di direttore di Nordgold martedì. E la signora incasa...

