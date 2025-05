Trump, la bomba prima del faccia a faccia Putin-Zelensky: "Potrei esserci anche io"

Gli Stati Uniti saranno presenti al vertice Russia-Ucraina per uno stop temporaneo al conflitto? Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la sua presenza in Turchia per l'incontro tra i presidenti di Ucraina e Russia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. "Credo - ha detto il tycoon - che i due leader saranno lì, stavo pensando di andarci. Non so dove sarò giovedì. C'è una possibilità".

Intanto il conflitto in Ucraina non accenna a fermarsi. "I russi stanno ignorando completamente l'offerta di un cessate il fuoco completo e duraturo a partire dal 12 maggio. Continuano ad attaccare le posizioni ucraine lungo tutta la linea del fronte. Mosca spreca un'altra opportunità per porre fine alle uccisioni. Ciò dimostra ancora una volta che l'unico obiettivo della Russia è prolungare la guerra". Così su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. "Al contrario, l'Ucraina sta compiendo ogni sforzo per porre fine alla guerra e dare una possibilità alla diplomazia. Zelensky ha persino proposto un incontro personale con Putin giovedì, ma non c'è stata ancora alcuna risposta".