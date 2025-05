Boban, bomba sul Milan: quali giocatori aveva già preso

Il Milan domani sera (ore 21, diretta Canale 5) si gioca l'opportunità di alzare il secondo trofeo stagionale. La Supercoppa e la Coppa Italia non possono comunque bastare per salvare una stagione fallimentare in campionato e in Champions: una vittoria contro il Bologna non farebbe altro che confermare che il Milan ha una rosa per obiettivi molto più alti.

In vista della finale Conceiçao non ha particolari problemi di formazione, così come Italiano ha recuperato tre giocatori fondamentali (Ndoye, Holm e Odgaard). Nel frattempo a far discutere nel mondo rossonero ci ha pensato Zvonimir Boban, che ha svelato alcuni retroscena di mercato sulla sua esperienza da dirigente del Milan: "Personalmente sono andato a chiudere Dani Olmo - ha confidato a Milan Hello di Andrea Longoni - non hanno voluto farlo, era gennaio 2020. Poi abbiamo preso anche Szoboszlai, era tutto concordato. Anche lì negato e mi son detto 'ma che roba è?'". Infine sulla

separazione tra il Milan e Maldini: "Una pagina vergognosa, fatta in modo vergognoso".



Boban a Hello Milan, guarda qui il video su Youtube