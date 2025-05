Affari Tuoi, il gesto di Jasmine indigna il pubblico: "Famiglia salva"

Puntata con polemica quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 12 maggio. Qui, su Rai 1, a giocare è Jasmine. La ragazza, concorrente della regione Toscana, è un'impiegata nel settore degli infissi di professione, ha pescato il pacco numero 8 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fidanzato Matteo, impiegato invece nel settore delle spedizioni.

Nonostante la partita sia iniziata in maniera altalenante, i due hanno portato a segno diversi colpi. Fino ad arrivare ai pacchi finali: sul tabellone sono rimasti i 500 euro e 75mila euro. A quel punto il Dottore ha offerto alla coppia 25mila euro. "Sai, mi sento che qui la rischiamo grossa. Quando sono andata a prendere il 3, il 18 mi ha chiamata… per questo mi sono bloccata. Prima di prendere la decisione terrei a ringraziare tutti i miei compagni di viaggio e a te Stefano, ci hai fatto veramente sentire a casa. Io mi sento che dobbiamo accettare, ma lo so che te andresti sempre avanti", sono state le parole di Jasmine. Parole confermate dal compagno: "La partita è tua, ma io andrei avanti. Capisco anche lei però. Se mi chiedi di sbilanciarmi, ti dico ‘andiamo avanti! Proviamoci fino in fondo!". E così è stato. La decisione li ha ripagati dato che i due se ne sono tornati a casa con ben 75mila euro. "Il coraggio stasera viene premiato!" ha tuonato entusiasta Stefano De Martino.