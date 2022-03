Katerina Peskova, l'ex moglie del portavoce di Putin umilia la Russia: attenzione a questa foto

08 marzo 2022 a

Non solo Putin. Anche gli uomini a lui più vicini stanno diventando protagonisti del conflitto in Russia. Uno di questi è Dmitry Peskov, politico e portavoce dello zar dal 2012. La sua ex moglie, Katerina Peskova, si è pronunciata più volte contro la guerra portata avanti dal leader russo. Lo dimostrano le foto che pubblica quasi ogni giorno sul suo profilo Instagram.

La donna ha 45 anni e vive a Parigi con la figlia Elizaveta da circa dieci anni. E' molto attiva sui social. E proprio dal suo profilo si intuisce quanto sia contraria all’invasione russa dell’Ucraina. Fin dal primo giorno di aggressione, infatti, la Peskova ha pubblicato diversi post in segno di solidarietà verso gli ucraini. Prima ha pubblicato la foto di un cuore con i colori della bandiera ucraina. Poi addirittura uno scatto del presidente Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla scritta: "Gloria all'Ucraina".

E non solo. In un altro post ancora si vede un neonato che dorme beato su una uniforme da militare. A corredo di questo scatto così significativo, l'ex moglie di Peskov ha messo questa didascalia: "Per favore, fermate la guerra! Smettetela di scrivere spazzatura! Meglio non tacere! Leggete le notizie dal mondo e scrivete la verità!". Solo tre giorni fa, postando la foto di una palestra distrutta da un bombardamento, ha scritto: "Le persone vengono uccise. I bambini vengono uccisi. Le città vengono demolite...". E ancora: "I bambini sono rimasti senza genitori, le persone senza casa. Tutto ci è stato portato via: pace, sonno, sicurezza. Ma non libertà e volontà! Non la fede nella vittoria, non l'amore per il prossimo. Non l'umanità".

