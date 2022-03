Ucraina, la guerra in diretta: Kharkiv, recuperati 5 morti, due sono bambini. "Stazione spaziale internazionale a rischio caduta"

12 marzo 2022 a

Il sedicesimo giorno di guerra in Ucraina segna l'ingresso nella nuova fase: l'esercito russo ha lanciato l'attacco sull'Ovest del Paese, bombardando ai confini dell'Unione europea. A Leopoli, fin qui risparmiata dalle ostilità, l'allarme aereo è durato due ore, prima dell'alba attorno alle 5.30. Il più lungo dall'inizio della invasione russa. Le sirene sono suonate nella notte anche a Kiev e in varie altre città. Bombardata Kharkiv, mentre a Sud non si arrende Mariupol, pur stremata e assediata da giorni. Secondo la Cnn i russi si stanno avvicinando alla capitale Kiev, in attesa di sferrare l'attacco che dovrebbe essere decisivo. Interlocutori finora i negoziati. Proseguono invece le accuse incrociate riguardo all'uso di armi biologiche.

Ore 8.52: Cadaveri a Kharkiv, due sono bambini

I soccorritori a Kharkiv hanno recuperato questa mattina i corpi di cinque persone, tra cui due bambini, uccise dalle bombe russe contro un edificio residenziale del sobborgo di Slobozhanske. Lo ha reso noto il Servizio d'emergenza ucraino su Telegram.

Ore 8.48: Kiev, in fiamme deposito di cibo congelato

Un grosso deposito di cibo congelato nella città di Kvitneve nei pressi di Kiev è andato in fiamme in seguito ad un attacco russo. Lo riporta il Kiev Indipendent.

Ore 8.26: "Forze russe a 25km dal centro di Kiev"

"Il grosso delle forze terrestri russe si trova adesso a circa 25 chilometri dal centro di Kiev". Lo riferisce il ministero della Difesa britannico, citando l'intelligence, secondo cui continuano gli scontri a nordest della capitale Ucraina. Il ministero riferisce poi che, oltre a Kiev, restano accerchiate le città di Kharkiv, Sumy, Mariupol e Chernihiv, che continuano a subire "pesanti bombardamenti".



Ore 8.17: Mosca, "sanzioni potrebbero far cadere la Stazione spaziale internazionale"

Le sanzioni occidentali introdotte contro la Russia potrebbero causare la caduta della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo ha affermato Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che ha chiesto la revoca delle misure. Rogozin ha affermato che le operazioni delle navicelle russe che riforniscono la Iss sarà interrotta dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione, che serve, tra l'altro, a correggere l'orbita della struttura. Di conseguenza, ciò potrebbe causare "l'ammaraggio o l'atterraggio" dell'Iss, che pesa 500 tonnellate.

Ore 8.13: Dnipro, "anti-aerea ha respinto attacco russo"

Il sindaco di Dnipro, la città Ucraina che ieri è stata attaccata dalle forze russe, ha annunciato che i sistemi antiaerei sono riusciti a respingere un'incursione stamani presto. Lo riferisce il Kyiv Independent. Borys Filatov ha dichiarato che non ci sono state vittime.

Ore 8.00: "Chernobyl, riparazioni in corso"

L'autorità ucraina per l'energia nucleare ha riferito all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) che i tecnici hanno iniziato la riparazione delle linee elettriche danneggiate della centrale di Chernobyl. Lo riferisce una nota dell'Aiea. L'alimentazione di energia fuori sito continua a non funzionare ed è stato consegnato nuovo carburante per i generatori diesel, spiega la nota. La rotazione del personale non è ancora avvenuta.



Ore 7.24: Kuleba, "aerei per fermare i crimini di Putin"

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è tornato a chiedere aerei militari per fermare i "crimini di guerra" commessi dagli invasori russi. "1.582 civili sono stati uccisi in 12 giorni e sono stati persino sepolti in fosse comuni come questa", scrive Kuleba su Twitter pubblicando la foto di una fila di sacchi con cadaveri interrati, "incapace di sconfiggere l'esercito ucraino, Putin sta bombardando i disarmati, sta bloccando gli aiuti umanitari. Abbiamo bisogno di aerei per fermare i crimini di guerra russi".



Ore 7.14: Arrivato il primo lotto di aiuti per gli ucraini dalla Cina

Il Global Times afferma che il primo lotto di aiuti umanitari cinesi destinati all'Ucraina è arrivato nella città di Chernivtsi, nell'Ovest del Paese. Un secondo lotto dovrebbe partire da Pechino sabato e arrivare in Ucraina lunedì, riporta il quotidiano statale cinese in lingua inglese.

Ore 4.49: Abramovich, asset in Hedge Fund Usa congelati

Alcuni Hedge Fund statunitensi, in cui sono presenti investimenti di Roman Abramovich, hanno ricevuto istruzione di congelare le attività dell'oligarca russo, dopo le sanzioni imposte al multimiliardario dalla Gran Bretagna. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando persone vicine al dossier.

Ore 4.06: Bombe su Mykolaiv, colpito ospedale

Le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver danneggiato un ospedale oncologico e diversi edifici residenziali nella città meridionale di Mykolaiv con bombardamenti di artiglieria pesante. Il responsabile dell'ospedale, Maksim Beznosenko, ha detto che diverse centinaia di pazienti erano nel nosocomio durante l'attacco, ma che nessuno è stato ucciso. L'assalto ha danneggiato l'edificio e fatto saltare le finestre.

Ore 1.51: Zelensky, "migliaia di prigionieri russi"

"Il numero degli occupanti catturati ha già raggiunto un livello tale che questo problema non può essere lasciato alle strutture che avevamo prima della guerra. Pertanto, il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina ha istituito un quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Migliaia di soldati nemici catturati o arresisi ricevono dal nostro Stato il trattamento richiesto dalle convenzioni internazionali. Ma ce ne sono così tanti che è necessaria una struttura speciale per affrontare tutte le questioni correlate". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

Ore 1.24: Telefonata Zelensky-Biden

Il presidente statunitense, Joe Biden, ha intrattenuto una telefonata di 49 minuti con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, spiegandogli le nuove sanzioni decise da Washington contro la Russia. Lo riferisce la Cnn, spiegando che l'inquilino della Casa Bianca ha voluto sottolineare come gli Stati Uniti si stiano muovendo per sospendere le normali relazioni commerciali con Mosca. Zelensky ha twittato di aver fornito a Biden una "valutazione della situazione sul campo di battaglia" e di averlo "informato dei crimini della Russia contro la popolazione civile". I due leader, ha riferito ancora Zelensky, si sono detti d'accordo su "ulteriori passi a sostegno della difesa dell'Ucraina e su aumentare le sanzioni contro la Russsia".

