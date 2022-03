Ucraina, la guerra in diretta. Visco: "L'invasione porterà a equilibri diversi, una cesura drammatica"

14 marzo 2022 a

L'invasione russa dell'Ucraina giunge al 18esimo giorno. Continuano i bombardamenti massicci sulla parte occidentale del Paese e sulla capitale Kiev. Attacchi ancora più violenti quanto più si diffondono voci di possibili progressi nei negoziati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che senza no fly zone i razzi russi colpiranno i Paesi della Nato. Dopo l'attacco alla base militare di Yavoriv, sul confine con la Polonia (che ha causato 35 morti, compresi addestratori e volontari stranieri), "è solo questione di tempo". La morte a Irpin del primo giornalista, l'americano Brent Renaud, ha provocato la reazione di Washington, che parla di "risposte adeguate".

Ore 9.01: Ministro degli Esteri iraniano a Mosca

Il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amir-Abdollahian, andrà a Mosca domani per i colloqui, dopo che i negoziati su un accordo nucleare iraniano si sono interrotti a causa di nuove richieste russe. Dieci mesi di colloqui a Vienna hanno portato le maggiori potenze vicine a rinnovare un accordo del 2015 sulla regolamentazione del programma nucleare iraniano. Ma i negoziati si sono fermati di nuovo dopo che la Russia ha chiesto garanzie che le sanzioni occidentali imposte in seguito alla sua invasione dell'Ucraina non danneggino il suo commercio con l'Iran.



Ore 8.59: Visco, "invasione russa porterà equilibri diversi".

"L'invasione dell'Ucraina crea una cesura profonda e drammatica che porterà equilibri diversi a livello globale anche se ancora difficili da prevedere". Così il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, parlando alla XIII conferenza di Bankitalia e ministero degli Esteri.

Ore 8.53: Cina, "armi alla Russia? Disinformazione Usa"

"Solo disinformazione americana". La Cina risponde così alle voci diffuse nella serata di domenica di una richiesta della Russia a Pechino di aiuti economici e militari per la guerra americana. Le parole sono del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

Ore 8.46: Visco, "acuta incertezza sull'economia mondiale"

Viviamo "un momento tragico, gravi eventi hanno gettato un'ombra di acuta incertezza sull'economia mondiale". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco nel suo intervento alla XIII conferenza di Bankitalia e ministero degli Esteri. L'invasione dell'Ucraina ha gettato incertezza sul quadro finanziario internazionale e crea "una cesura profonda e drammatica che non potrà che portare equilibri diversi, anche se ora difficili da prevedere", ha detto Visco. "Potrebbe essere necessario discostarsi momentaneamente dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso", ha aggiunto il governatore.



Ore 8.08: Bombardato l'aeroporto Antonov a Kiev

Bombe russe sull'aeroporto Antononv, nel nord di Kiev. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine. Antonov, noto anche come Hostomel, è il più importante aeroporto internazionale cargo dell'Ucraina, usato anche come base militare. Sui social media circolano dei video non verificati che mostrano una grossa nube di fumo che si alza dall'aeroporto.

Ore 7.55: Negoziati video Kiev-Mosca

Inizierà alle 10.30 ora di Kiev, le 9.30 in Italia, il nuovo round di negoziati, questa volta in collegamento video, tra le delegazioni ucraina e Russia. Lo scrive The Kyiv Independent, citando il consigliere del ministero degli Interni, Anton Gerashchenko, che a sua volta fa riferimento a David Arakhamia della delegazione ucraina

Ore 7.46: Colpito palazzo di 9 piani, ci sono morti

Almeno due persone sarebbero morte nel quartiere di Obolon, a Kiev, dove stamani sarebbe stato colpito un edificio residenziale di nove piani. Lo riporta The Kyiv Independent, precisando che altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Su Twitter vengono diffuse immagini attribuite ai servizi di emergenza ucraini che mostrano fiamme e vigili del fuoco al lavoro.

Ore 7.28: Zelensky, obiettivo incontrare Putin

"La nostra delegazione ha il chiaro compito di fare di tutto per realizzare un incontro tra i presidenti": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima della ripresa dell'incontro tra le delegazioni di Kiev e Mosca, per cercare una soluzione alla crisi in corso. Zelensky ha confermato che le due delegazioni "hanno videoconferenze ogni giorno".

Ore 6.02: Senza No Fly Zone, razzi russi sui Paesi Nato

"Se non blocchi i nostri cieli, è solo questione di tempo, i razzi russi cadranno sul tuo territorio, in territorio Nato, sulle case dei cittadini Nato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video diffuso poco dopo la mezzanotte. "Trenta missili solo nella regione di Leopoli - ha aggiunto riguardo l'attacco alla base di addestramento ucraina a Yavoriv, una ventina di chilometri dalla Polonia: "Non stava succedendo nulla che potesse minacciare il territorio della Federazione Russa. E a soli 20 chilometri dai confini della NATO. L'anno scorso avevo avvertito chiaramente i leader della NATO che se non fossero state prese severe misure preventive contro la Federazione Russa, sarebbe iniziata la guerra", ha concluso Zelensky.



