Non è l'arena, ecco Valentina Matvienko "la zarina di Putin": potentissima, con villa extra-lusso in Italia

Valentina Matvienko, soprannominata la "zarina" di Putin, è una delle donne più vicine al presidente russo ed è lei stessa presidente del Consiglio federale russo. La "zarina" ha una mega villa a Pesaro dove vive il figlio Sergej. Massimo Giletti, a Non è l'arena su La7, nella puntata del 13 marzo, ha mandato in onda un servizio di Sandra Amurri e Mimosa Martini che mostra dunque la dimora della zarina nel parco del San Bartolo. Dove da subito, al cancello, si trova il simbolo della chiesa ortodossa.

Qui il servizio di Sandra Amurri e Mimosa Martini sulla "zarina"

"E' stata lei a firmare l'ingresso delle truppe russe in Ucraina", spiega la Martini: "E' stata governatore di San Pietroburgo. Grazie alla madre il figlio compra interi palazzi e poi li affitta e li affitta anche al governo. Quando sta per scadere il mandato, Putin vota una legge in cui i governatori vengono nominati dall'alto e non dal popolo e". E lei viene dunque confermata.

Maurizio Gennari, giornalista del Resto del Carlino, intervistato dalla Amurri spiega il rapporto della "zarina" con Pesaro. Di quando vietarono all’elicottero della Matvienko di atterrare sul San Bartolo e il figlio Sergej fece arrivare da Londra una Rolls cabrio per accompagnare in maniera adeguata la madre fino alla villa. Dell'assegno da 20mila euro per finanziare uno spettacolo pirotecnico per la festa del porto: se lo goderono dalla terza della villa di lusso comprata sul San Bartolo. E ancora del milione di euro donato per il restauro dei mosaici della Basilica di San Francesco d'Assisi.

