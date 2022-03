Charlene di Monaco, "le condizioni per non divorziare": diktat ad Alberto e lui accetta tutto. Fuga di notizie

21 marzo 2022 a

a

a

Charlene Wittstock ha fatto ritorno a Monaco dopo diversi mesi trascorsi in una clinica privata svizzera, dove era andata per riprendersi fisicamente e mentalmente dopo le operazioni e il periodo durissimo che ha dovuto affrontare in Sudafrica. Neanche il tempo di tornare nel principato che già si sono riaccese le voci di un possibile divorzio con Alberto.

Charlene di Monaco tornata a Palazzo, ma... Subito voci esplosive: "Se ne vuole andare". Principe Alberto di sasso

Secondo i ben informati, Charlene avrebbe posto delle condizioni per non arrivare alla separazione, con il principe che avrebbe accettato perché “pronto a tutto pur di non arrivare al divorzio”. Ma cosa vuole l’ex nuotatrice? Si dice che abbia chiesto al marito di vivere a Roc Agel con i due figli, lontano da Palazzo Grimaldi, un luogo che lei considera “pieno di brutti ricordi”. C’è anche chi sostiene che mentalmente Charlene non sia ancora del tutto recuperata: d’altronde ha dovuto affrontare un periodo terribile, essendo rimasta bloccata per mesi in Sudafrica a causa di una infezione alle vie respiratorie che l’ha costretta a subire diversi interventi chirurgici.

"Gigantesca operazione mediatica". Charlene di Monaco a casa? La "strana coincidenza": ombre su Alberto

Il giornalista Bertrand Deckers, esperto dei reali monegaschi, ha spiegato a Closer che in caso di divorzio Charlene potrebbe perdere la custodia dei figli: “Alberto ha portato i bambini in Sudafrica, dalla mamma, solo due volte. In questi mesi la casa reale ha fatto capire al mondo che i gemelli ‘appartengono’ al Principato. Se l'ex nuotatrice decidesse un giorno di divorziare, e di traslocare da Monaco, dovrebbe andarsene senza i figli”.

Charlene di Monaco dimessa, l'annuncio e uno strano sospetto: perché la data non è casuale

