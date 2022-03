Regina Elisabetta, lo strano caso del detersivo per ricchi: cosa si vende la sovrana, alla canna del gas?

22 marzo 2022 a

Tra le tante passioni della Regina c'è anche quella di lavare i piatti. La curiosità è stata rivelata qualche tempo fa e subito dopo è stato messo sul mercato un costosissimo detersivo per i piatti. E' stato lanciato un vero e proprio marchio. Lo si trova all'interno di una grande ed elgante bottiglia al modico prezzo di 14,99 sterline, stando a quanto riporta Dagospia.

Il detersivo, per chi volesse comprarlo, è in vendita solo all'interno della tenuta di Sandringham nel Norfolk. E, come è facile intuire, costa quasi dieci volte di più di un normale detersivo per lavare le stoviglie. Quello della Regina, comunque, si chiama "Natural Dish Wash", e avrebbe un profumo piuttosto particolare, quello di "passeggiate lungo la costa".

La bottiglia, venduta solo nel formato da 500 ml, ha il logo della Royal Sandringham Estate sulla parte anteriore. E farà compagnia sugli scaffali a tutti gli altri costosi souvenir della famiglia reale. Qualcosa che sudditi e turisti possono poi portare con sé alla fine della visita. Anche se a qualcuno, Dagospia per esempio, viene il dubbio che si tratterebbe solo di un modo per fare cassa. Anche perché al momento i reali non se la starebbero passando bene dal punto di vista finanziario, soprattutto per via del caso che riguarda il principe Andrea, coinvolto in uno scandalo sessuale.

