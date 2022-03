Ucraina, la diretta dalla guerra. In fiamme il porto di Berdyansk, incendi a Chernobyl. Casa Bianca, creata la squadra speciale "Tiger team"

24 marzo 2022 a

a

a

Ventinovesimo giorno di guerra in Ucraina. Nella notte sono risuonate le sirene a Odessa, colpito il porto di Berdyansk nel sud est del Paese. Intanto la Casa Bianca ha creato una squadra speciale per la sicurezza nazionale se Vladimir Putin dovesse usare armi non convenzionali chimiche, biologiche o nucleari. Incendi vicino a Chernobyl.

Ore 06.51 In fiamme porto Berdyansk nell'oblast di Zaporizhzhia

Il porto di Berdyansk, una città nell'oblast di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, è in fiamme. Lo riporta il Guardian citando media ucraini. La città si trova a circa 75 km a nord-ovest di Mariupol. Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell'Interno ucraino, ha pubblicato su Telegram una foto nella quale si vedono enormi pennacchi di fumo alzarsi dal porto della città. "Un magazzino di armi missilistiche e di artiglieria a Berdyansk occupata dai russi", ha scritto accanto all'immagine.

Ore 01.50 Casa Bianca crea il Tiger Team su attacchi russi con armi chimiche o nucleari

La Casa Bianca ha creato una squadra di funzionari per la sicurezza nazionale incaricata di delineare scenari sulle risposte di Stati Uniti e alleati se il presidente russo Vladimir Putin usasse armi chimiche, biologiche o nucleari. Lo rende noto il New York Times. Il gruppo, noto come Tiger Team, sta anche esaminando le risposte se Putin raggiungesse il territorio della Nato per attaccare i convogli che portano armi e aiuti all'Ucraina, riportano diversi funzionari coinvolti. Riunioni tre volte a settimana, in sessioni riservate, il Team sta anche esaminando le risposte se la Russia cercasse di estendere la guerra alle nazioni vicine, comprese Moldova e Georgia, e come preparare i paesi europei alla massa di rifugiati che affluirebbero su una scala mai vista in decenni.

00.09. Kiev informa Aiea di incendi vicino Chernobyl, aumento cesio nell'aria

L'Ucraina ha detto all'Aiea che i vigili del fuoco stavano cercando di estinguere incendi vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Ha riferito che lievi aumenti delle concentrazioni di cesio nell'aria sono state rilevate a Kiev e in due centrali nucleari, ma non hanno posto problemi radiologici significativi". Lo rende noto l'Aiea su Twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.