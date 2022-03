Regina Elisabetta, "trasportata in elicottero": il piano drammatico, quali sono le sue condizioni

26 marzo 2022 a

Le condizioni d salute della Regina Elisabetta continuano a essere al centro di attenzioni particolari. E non potrebbe essere altrimenti, dato che la quasi 96enne sovrana va preservata nel miglior modo possibile in vista di un appuntamento storico, quello del 70esimo anniversario di regno. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce secondo cui la Regina Elisabetta fosse costretta a utilizzare una sedia a rotelle: non è ben chiaro se a scopo precauzionale o se per necessità.

Regina Elisabetta "in sedia a rotelle": Christopher Biggins spaventa il mondo, "le sue condizioni"

Fatto sta che Sua Maestà è apparsa in un evento ufficiale “a domicilio” senza la sedia a rotelle, ma semplicemente appoggiata a un bastone: originariamente avrebbe dovuto visitare la mostra di artefatti della compagnia britannica Halcyon Days, ma vista la situazione è stata la mostra ad andare da lei, con gli oggetti d’arte che sono stati portati direttamente al castello di Windsor. Inoltre la sovrana non è apparsa particolarmente affaticata, anzi era raggiante seppur appoggiata a un bastone con intarsi d’argento che aveva utilizzato in passato durante qualche passeggiata.

Regina Elisabetta, lo strano caso del detersivo per ricchi: cosa si vende la sovrana, alla canna del gas?

Arrivano però indiscrezioni, riportate dal Sun, secondo cui la Regina Elisabetta potrebbe essere costretta a saltare la cerimoniacommemorativa del principe Filippo, prevista per la prossima settimana. È allo studio un piano che potrebbe consentirle di essere presente: prevederebbe uno spostamento in elicottero e poi un tragitto in auto, ma è ancora tutto da confermare, per ora la sua presenza resta in dubbio.

"No". La Regina Elisabetta sfida Putin: clamoroso schiaffo della Corona al Cremlino

