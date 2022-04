Volodymyr Zelensky, missione della Cia per salvarlo: lui ha rifiutato. Come inizia la guerra in Ucraina

03 aprile 2022 a

Un ruolo attivo della Cia nella guerra in Ucraina: avrebbe infatti fornito a Kiev informazioni cruciali per contrastare la fase iniziale dell'invasione russa. A metà gennaio, riporta il Corriere della Sera che cita il Wall Street Journal, il direttore William Burns ha compiuto u na visita segreta a Kiev ed ha passato i dettagli a Volodymyr Zelensky.

La Cia aveva infatti già raccolto elementi precisi sulle direttrici d’attacco e in particolare sull’assalto all’aeroporto di Gostomel, a nord di Kiev. E la resistenza al momento dell'attacco si è mostrata preparata: i russi e le loro unità hanno avuto perdite pesanti. Il loro obiettivo era quello di creare una testa di ponte per favorire l’afflusso di rinforzi con aerei e parà. Ma la manovra è saltata.

Forse Mosca contava su un'azione di una quinta colonna composta da un gruppo di collaborazionisti, obiettivo uccidere Zelensky o costringerlo alla fuga. E non a caso gli Stati Uniti, in quelle ore, offrirono al premier ucraino una via d'uscita per portarlo in salvo. Lui, però, ha rifiutato scegliendo di accettare la sfida e di restare in Ucraina.

Dunque, la Cia sarebbe di fatto "scesa in guerra" contro la Russia. E il viaggio di Burns era una delle tante missioni condotte a partire dall’autunno per mettere in guardia gli alleati su quello che sarebbe accaduto, attività condotte in parallelo con il Pentagono. L'intelligence Usa, dunque, ha avuto un ruolo cruciale per l'addestramento di unità speciali dell'Ucraina, per l'assistenza su come affrontare l'avversario e, ora, con il flusso continuo di dati per anticipare e svelare le mosse dell'armata russa (il tutto con foto satellitari e intercettazioni). Una linea, quella della Cia e degli Stati Uniti, che pone anche degli interrogativi: e se Vladimir Putin lo considerasse un "intervento diretto", ossia una di quelle manovre che come sostenuto dallo zar potrebbe portare l'allargamento del conflitto fino a coinvolgere la Nato?

