Olena Zelenska, "come la chiamano da inizio guerra": l'impensabile soprannome della first lady

Anche per Olena Zelenska la vita con la guerra è cambiata. La moglie di Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, visto l'impegno sui social per denunciare quanto sta accadendo, viene definita "l'influencer della resistenza". La first-lady, lasciati gli studi di architettura per specializzarsi in sceneggiatura e scrittura creativa, ha fondato una casa di produzione diventando regista di film e show ucraini. C'è proprio il suo umorismo dietro molte battute del marito ex attore.

Lei e Volodymyr sono legati da lungo tempo, conoscendosi tra i banchi dell'università. Solo successivamente però Olena e Volodymyr si sono fidanzati e sposati. Inizialmente la donna non era d'accordo con la carriera politica del marito, salvo cambiare idea ed "adattarsi" alla situazione. La Zelenska è infatti impegnatissima per i diritti delle donne, per l’alimentazione sana e con l’Unicef per l’infanzia.

Ma con la guerra la sua attività si è intensificata. La 44enne non fa che lanciare appelli su Twitter e Instagram, dove ha due milioni e mezzo di follower, e tenendo i contatti con le altre first-lady d’Europa. Proprio per questo in molti la chiamano "l’influencer della resistenza". D'altronde Olena non ha rinunciato un secondo a stare accanto al marito in questo difficile conflitto, così come a supportare gli ucraini.

