Papa Francesco sventola la bandiera ucraina: "Viene dalla guerra, da Bucha. Il sangue innocente grida fino al cielo"

All'improvviso, al termine dell'udienza generale, Papa Francesco chiama accanto a sé un gruppo di bambini ucraini e srotola una bandiera: "Questa bandiera - dice Bergoglio parlando a braccio - viene dalla guerra, da Bucha. Anche qui ci sono alcuni bambini ucraini. Sono dovuti fuggire. Non dimentichiamo gli ucraini. È duro essere sradicato dalla propria terra per la guerra".

"Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina anziché portare sollievo e speranza attestano invece nuove atrocità come il massacro a Bucha", ha detto oggi 6 aprile il Papa: "Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora che si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Preghiamo insieme su questo", ha tuonato il Pontefice. "Ieri proprio da Bocha - ha proseguito - mi hanno portato questa bandiera: questa bandiera viene dalla guerra, proprio dalla città martoriata di Bocha e anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano: salutiamoli e preghiamo insieme con loro", ha proseguito il Papa,

Bergoglio quindi si è alzato in piedi mostrando dapprima la bandiera con i colori giallo e blu dell'Ucraina, e poi ha invitato i bambini ucraini a raggiungerlo sul palco: "Questi bambini - ha spiegato Francesco ai fedeli presenti in aula Paolo VI - sono dovuti fuggire e arrivare a una terra strana: questa è uno dei frutti della guerra: non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucarino. E' duro - ha concluso Bergoglio - essere sradicato dalla propria terra per una guerra".

