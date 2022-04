"Sloviansk, la battaglia decisiva". Andrea Margelletti: perché la guerra si decide tra pochi giorni

07 aprile 2022 a

Qual è il prossimo obiettivo dei russi sul campo? A questa domanda ha provato a rispondere Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, su La Stampa. Secondo l'esperto, l'esercito di Putin si starebbe dirigendo adesso verso la città di Sloviansk a est, dopo aver consolidato il controllo su Izium. E nel frattempo le truppe ucraine si starebbero preparando per difenderla. A proposito dello scontro che potrebbe nascere in quell'area, Margelletti spiega: "Proprio quella per Sloviansk potrebbe essere una delle battaglie più importanti e allo stesso tempo dure e cruente dei prossimi giorni, divenendo, dopo Izium, uno dei principali fronti dei combattimenti in corso nella regione".

In generale, comunque, i russi non mollano la presa su tutta la zona est del Paese, probabilmente quella a cui sono maggiormente interessati. "Ad est, la Russia mantiene alta la pressione su Kharkiv, attraverso continui raid aerei e bombardamenti da parte dei sistemi di artiglieria - spiega ancora il presidente del Ce.SI -. Proseguono i combattimenti lungo la linea del fiume Donec".

Nelle mire di Mosca, però, ci sarebbe anche la fascia meridionale dell'Ucraina. "A sud, continuano gli scontri tra le forze ucraine e quelle russe lungo la direttrice Mykolaiv-Kherson, mentre alcuni piccoli villaggi a sud della città di Kryvyi Rhi, amministrativamente collocati nell’Oblast di Kherson, sarebbero stati liberati dalle truppe di Kiev", continua l'esperto. Che poi spiega come la conquista delle città di Mykolaiv e Kryvyi Rhi sarebbe di fondamentale importanza per i russi, perché in quel modo consoliderebbero la presa sull'intera area meridionale, "ma le forze russe rimangono al momento lontane da entrambe".

