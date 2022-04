Ucraina, la guerra in diretta. "Offensiva finale russa nel Donbass iniziata". Indiscrezioni: "Il conflitto durerà fino al 2035"

11 aprile 2022 a

La guerra tra Russia e Ucraina giunge oggi al suo quarantasettesimo giorno: appare sempre più chiaro che l'esercito del Cremlino si stia concentrando sull'Ucraina orientale, e in particolare nella regione del Donbass. Le forze di difesa non sembrano però intimidite dalla minaccia russa. "L'Ucraina è pronta per le grandi battaglie" in questi quadranti, "l'Ucraina deve vincerle, anche nel Donbass", ha affermato il consigliere presidenziale Mykhaïlo Podoliak. "E quando ciò accadrà - ha aggiunto - l'Ucraina avrà una posizione più forte nei negoziati, che le consentirà di dettare determinate condizioni". Da parte sua, il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito che "siamo pronti a combattere e, allo stesso tempo, a cercare vie diplomatiche per fermare questa guerra". Intanto nelle aree a nord di Kiev man mano che le truppe russe si ritirano, vengono alla luce gli orrori da queste commesse sulla popolazione civile. La magistratura ucraina ha aperto ben 5.600 fascicoli d'inchiesta su altrettanti presunti crimini di guerra sul proprio territorio dall'inizio dell'invasione, come ha spiegato ieri al canale britannico Sky News il procuratore generale ucraino Iryna Venediktova. Nella sola regione di Kiev, gli inquirenti hanno registrato 1.222 vittime civili assassinate a sangue freddo dalle truppe del Cremlino. Definendo il presidente russo Vladimir Putin "il peggior criminale di guerra del 21esimo secolo", il procuratore generale ucraino ha affermato di aver identificato oltre 500 criminali di guerra russi.





Ore 9.44: "Offensiva russa nel Donbass è iniziata"

L'offensiva russa nella regione orientale del Donbass è già iniziata. Lo ha detto Vadym Denysenko, consigliere del ministro dell'Interno ucraino, citato da Cnn. Il consigliere ha avvertito che Mosca sta continuando ad accumulare truppe nell'area. Funzionari ucraini e occidentali hanno detto nei giorni scorsi di aver visto un movimento delle truppe russe nel Donbass a seguito dell'importante battuta d'arresto verso Kiev. Denysenko ha poi parlato di esplosioni durante la notte nella regione di Dnipropetrovsk e a Kharkiv.

Ore 9.44: Zelensky, "settimana difficile per il Donbass"

La settimana che comincia oggi sarà particolarmente tesa nella parte orientale del Paese perché le truppe russe continueranno a spostarsi e riorganizzarsi a Est. Lo ha detto nel suo ultimo messaggio video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale anche l'esercito ucraino "si sta preparando" per rispondere alla prossima offensiva russa, preannunciando di voler aumentare la sua attività internazionale. "La prossima settimana non sarà meno importante delle precedenti. Sarà altrettanto tesa e dovremo essere ancora più responsabili", ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha sottolineato l'importanza dello schieramento diplomatico: "Sviluppiamo le nostre relazioni con i partner. Riceviamo assistenza. Ci assicuriamo la massima attenzione del mondo alle nostre esigenze".



Ore 9.32: "La guerra potrebbe durare fino al 2035"

La guerra tra Ucraina e Russia potrebbe durare sino al 2035, periodo entro il quale sono "garantiti" regolari scontri militari. Lo ha affermato questa mattina il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Oleksiy Arestovich. "Ciò significa uno scontro ogni due, forse cinque anni, e grandi scontri ogni sette o otto anni", ha sostenuto Arestovich, paragonando la situazione in Ucraina a quella intercorsa negli scorsi decenni in Israele nei conflitti con alcuni Paesi arabi. Il consigliere presidenziale ha poi invitato i cittadini ucraini che non sono pronti a uno scenario simile a lasciare temporaneamente il Paese, assicurando che non ha intenzione di portare la sua famiglia lontano dall'Ucraina.



Ore 9.24: 42 Paesi presentano domanda all'Aja per crimini di guerra russi

Il ministro della Giustizia ucraino Denis Malyuska ha dichiarato che 42 paesi hanno presentato ricorso alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia a causa dei crimini di guerra dell'esercito di Putin. Lo ha annunciato lo stesso ministro della Giustizia. "L'indagine sui crimini di guerra a livello internazionale è iniziata - ha scritto su Telegram - L'appello di questi paesi ha semplificato e accelerato la procedura per l'Ucraina". Malyuska ha affermato che ora esperti provenienti da tutto il paese stanno raccogliendo prove dei crimini commessi dagli occupanti russi a Bucha e che, nonostante le difficoltà, la priorità di accertare i crimini è alta. La comunità internazionale sta fornendo supporto, con esperti dalla Francia in arrivo questa settimana, mentre sono in corso negoziati con altri membri dell'Ue. "Con ogni probabilità, forniranno anche i propri esperti professionisti, e questo aiuterà a far fronte all'enorme quantità di lavoro. L'obiettivo è di perseguire ogni militare russo individualmente per le sue azioni e i suoi ordini", ha detto il ministro, aggiungendo che non ci si dovrebbe aspettare un rapido risultato delle indagini, poiché la Russia non estrada i suoi militari, ma saranno sicuramente assicurati alla giustizia, perché "non esiste una prescrizione per tali crimini".



Ore 8.40: Repubblica Ceca, "massimo delle sanzioni"

"Noi vogliamo il massimo delle sanzioni che si possono adottare contro la Russia. L'embargo a gas e petrolio e altre commodities è interno agli Stati Ue". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo.



Ore 8.05: "Neutralizzate 11mila mine nella regione di Kiev"

Sono circa 11mila le mine neutralizzate nella regione di Kiev liberata dalle truppe russe. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev, Oleksandr Pavliuk, spiegando che le forze russe hanno lasciato molte ''sorprese'', comprese mine tese come trappole. Lo riporta Ukrinform.

Ore 7.55: "Munizioni al fosforo a Mariupol"

Nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, il ministero della Difesa britannico ha avvertito che l'uso di munizioni al fosforo da parte della Russia a Donetsk "ha sollevato la possibilità di un loro futuro impiego a Mariupol mentre la lotta per la città si intensifica". Riportando le informazioni della sua intelligence militare, il ministero ha anche affermato che i bombardamenti russi sono continuati nelle regioni di Donetsk e Lugansk nell'Ucraina orientale, "con le forze ucraine che hanno respinto diversi assalti con conseguente distruzione di carri armati, veicoli e attrezzature di artiglieria russi". "La continua dipendenza della Russia dalle bombe non guidate diminuisce la loro capacità di discriminare quando prendono di mira obiettivi e conducono attacchi, aumentando notevolmente il rischio di ulteriori vittime civili", ha affermato il ministero britannico.

Ore 7.49: "Russi respinti a Est"

I russi hanno continuato a bombardare le regioni di Donetsk e Lugansk, ma le forze ucraine hanno respinto numerosi assalti, provocando la distruzione di carri armati, veicoli e attrezzature di artiglieria russi. Lo riferisce l'intelligence britannica nell'aggiornamento quotidiano sulla crisi ucraina, osservando anche come l'utilizzo di munizioni al fosforo da parte delle forze russe nell'area di Donetsk "solleva la possibilità di un loro futuro impiego a Mariupol mentre i combattimenti per la città si intensificano".

Ore 7.06: Zelensky, "grato per il cambio di rotta della Germania"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "grato" per il cambio della posizione di Berlino rispetto a Kiev notato dopo che "parlato oggi con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz". Nel suo discorso notturno Zelensky ha spiegato che il colloquio si è concentrato "su come assicurare alla giustizia tutti i colpevoli di crimini di guerra. Come rafforzare le sanzioni contro la Russia e come costringere la Russia a cercare la pace. Sono lieto di notare che la posizione tedesca è recentemente cambiata a favore dell'Ucraina. Lo considero assolutamente logico perché sostenuto dalla maggior parte del popolo tedesco. E sono loro grato". Sottolineando la necessità di "aumentare le sanzioni contro la Russia in modo da costringerla a cercare la pace", Zelensky ha detto che "mi aspetto che tutto ciò che abbiamo concordato verrà implementato. E questo è molto importante".

Ore 6.03: Kadyrov, "arriveremo a prendere Kiev"

Ramzan Kadyrov, leader della Repubblica russa di Cecenia, ha rivelato che ci sarà una nuova offensiva delle forze russe non solo sul porto assediato di Mariupol ma anche su Kiev e altre città ucraine. "Ci sarà una offensiva, non solo su Mariupol ma anche su altri luoghi, città e villaggi - ha rivelato in un video pubblicato sul suo canale Telegram - Luhansk, Donetsk, poi prenderemo Kiev e tutte le altre città. Vi assicuro, non ci sarà un passo indietro".

