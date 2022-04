Ucraina, le notizie sulla guerra. Mariupol, primo attacco chimico col drone? Kiev, "i russi si riposizionano a Sud"

12 aprile 2022 a

a

a

Siamo al 47esimo giorno di guerra in Ucraina. La Russia accelera le manovre per l'assalto finale in Donbass. Gli Usa chiamano in causa la Cina. Armi chimiche, secondo il battaglione Azov sarebbero già state usate a Mariupol; il Pentagono non conferma né smentisce. Zelensky sprona ancora la comunità europea.

Ore 06.16 Kiev, russi si riposizionano a sud

I russi si stanno riposizionando nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina. Lo ha affermato su Facebook il Comando operativo Sud delle forze armate ucraine — come rilancia Ukrinform —, segnalando "molti casi di diserzione nelle unità nemiche. Nella zona di Nikolaev — prosegue il comando Sud — alcuni russi travestiti su tre auto civili hanno cercato di fingere di essere un gruppo di locali evacuati allo scopo di commettere un sabotaggio. Hanno cercato di attaccarci ma, una volta scoperti, hanno dovuto fuggire". Infine "la situazione vicino alla costa ucraina del Mar Nero è tesa, ma invariata e non si esclude la possibilità di attacchi missilistici da parte della flotta nemica", concludono

Ore 5.45 Usa, la Russia sarà strategicamente sconfitta

"La Russia sarà strategicamente sconfitta in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price alla Cnn, sottolineando che oltre ai problemi sul campo Mosca è nel pieno di una profonda crisi economica. Per quel che riguarda la questione della responsabilità dei crimini di guerra, Price ha ricordato che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina decine di procuratori per collaborare con Kiev alle indagini e anche il dipartimento di Stato sta svolgendo una sua inchiesta. "Se le prove ci diranno che Putin è responsabile di crimini di guerra sarà perseguito per questo", ha conclusio Price.

Ore 05.12 - Zelensky, chi non fornisce armi è responsabile morti

"Presto sarà necessario un maggiore supporto militare. Le vite degli ucraini si stanno perdendo, vite che non possono più essere restituite. E questa è anche responsabilità di coloro che ancora conservano nel proprio arsenale le armi di cui l’Ucraina ha bisogno. Responsabilità che rimarrà per sempre nella storia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. "Gli ucraini sono coraggiosi — ha aggiunto —, ma quando si tratta delle armi dipendiamo ancora dalla fornitura, dai nostri alleati. Sfortunatamente non stiamo ottenendo quanto necessario per porre fine a questa guerra, per distruggere il nemico sulla nostra terra, per sbloccare Mariupol. Se avessimo jet, veicoli corazzati pesanti, artiglieria, allora saremmo in grado di farlo", ha concluso Zelensky

Ore 4.10 Blinken, appello all'India

"È importante che tutti i Paesi, soprattutto quelli che hanno influenza sul presidente russo Vladimir Putin, lo esortino a porre fine alla guerra". Così il segretario di Stato americano Antony Blinken in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri indiano Jaishankar a Washington dopo l’incontro da remoto tra il presidente americano Joe Biden e il premier indiano Narendra Modi."Ed è anche importante che le democrazie parlino con una sola voce per difendere i valori che condividiamo", ha aggiunto. Gli Usa — ha ripreso Blinken — "continueranno ad aumentare il loro sostegno al governo e al popolo ucraino e inviteranno le altre nazioni a fare lo stesso". Blinken ha affermato che i legami dell’India con la Russia si sono sviluppati nel corso di decenni in un momento in cui gli Stati Uniti non erano in grado di essere un partner dell’India, ma da allora "i tempi sono cambiati", ha concluso

Ore 03.24 Armi chimiche, il Pentagono non conferma. "Monitoriamo"

Il Pentagono ha spiegato di essere a conoscenza di notizie sui social media che affermano che le forze russe hanno schierato una potenziale arma chimica a Mariupol, "ma non siamo in grado di confermarle, continueremo a monitare la situazione". "Queste notizie se vere sono profondamente preoccupanti e riflettono i timori che abbiamo avuto sul potenziale della Russia di utilizzare in Ucraina gas lacrimogeni mescolati ad agenti chimici", ha spiegato il portavoce John Kirby.

Ore 02.12 - Zelensky, possibile uso armi chimiche in nuova fase terrore

Volodymyr Zelensky si è detto preoccupato per il fatto che le forze russe potrebbero usare armi chimiche contro il suo Paese. Non ha però confermato se siano già state utilizzate. "Oggi gli occupanti hanno rilasciato una nuova dichiarazione, che testimonia la loro preparazione per una nuova fase di terrore contro l’Ucraina e i suoi difensori", ha spiegato Zelensky nel suo videomessaggio notturno. "Uno dei loro portavoce ha affermato che potrebbero usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol. Prendiamo queste parole il più seriamente possibile. Voglio ricordare ai leader mondiali che si è già discusso del possibile uso di armi chimiche da parte dell’esercito russo. E già in quel momento significava che era necessario reagire all’aggressione russa in modo molto più duro e veloce", ha concluso Zelensky.

Ore 00.53 Leader Battaglione Azov: a Mariupol tre intossicati ma non gravi

Sono tre le persone che nelle ultime ore hanno evidenziato "chiari segni di avvelenamento chimico" durante l'assedio di Mariupol. Lo ha affermato, come rilancia il Kyiv Independent, il leader del battaglione nazionalista Azov, Andriy Biletsky, aggiungendo che per nessuno di loro ci sono "gravi conseguenze" per la salute. Secondo Azov la sostanza velenosa è stata lanciata da un drone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.