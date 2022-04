Emmanuel Macron "rieletto presidente". La conferma a urne aperte, ma è allarme: "Rischi di terrorismo e disordini"

24 aprile 2022 a

Emmanuel Macron ha vinto le elezioni ed è stato riconfermato alla guida della Francia. L’indiscrezione arriva dalla stampa belga francofona, autorizzata a diffondere sondaggi anche in fase di silenzio elettorale: quando manca poco alla chiusura dei seggi, il presidente uscente pare che ce l’abbia fatta ad avere la meglio su Marine Le Pen. La forbice del suo vantaggio è compresa tra il 55 e il 58 per cento: la sfidante si fermerebbe quindi tra il 42 e il 45 per cento.

Se la vittoria dovesse essere confermata anche a urne chiuse, Macron festeggerà parlando a Parigi ai piedi della Torre Eiffel: già nel 2017 avrebbe voluto tenere il suo discorso della vittoria sotto a un monumento simbolo, quello della Ville Lumiere, ma in quell’occasione aveva incontrato il rifiuto del Comune della capitale. La Le Pen, invece, aveva programmato di raggiungere a Boulogne i tredici autobus della sua campagna per poi convergere con il convoglio a Parigi, ma secondo i sondaggi realizzati dalle principali società di indagini francesi l’esponente della destra non ce la farà a battere Macron.

Nel frattempo l’ambasciata americana in Francia ha messo in guardia da eventuali “rischi di terrorismo e di disordini”, ma anche di eventuali “manifestazioni violente” a partire dalle 20 di questa sera, una volta reso noto il risultato delle elezioni presidenziali. “Manifestazioni spontanee nelle grandi città francesi dopo le ore 20 potrebbero diventare violente”, si legge in una nota dell’ambasciata americana.

