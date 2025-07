Belen, "patrimonio dell'umanità": la foto dell'estate è sua

Belen Rodriguez si sta godendo dei giorni di relax in Sardegna, in particolare all'isola de La Maddalena, come si vede dai contenuti pubblicati sulla sua pagina Instagram. A catturare l'attenzione dei suoi fan è stata soprattutto una foto di lei in spiaggia, in mezzo agli altri bagnanti, decisamente sorpresi per la sua presenza. Con lei anche i figli Santiago e Luna Mari.

Lo scatto che la ritrae sulla battigia ha scatenato una valanga di complimenti tra i commenti comparsi sotto al post. Qualcuno l'ha definita "patrimonio dell'umanità". Qualcun altro ha scritto: "Sei divina". E ancora: "Un incanto per gli occhi". E non sono mancati segni di apprezzamento anche da parte du alcune colleghe famose.