"Sinner-Djokovic, chi vince?": Feder spiazza, interviene la moglie

Grande attesa a Wimbledon per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic , con l’italiano determinato a raggiungere la finale e riscattare la delusione del Roland Garros. Il match attira celebrità e leggende del tennis, tra cui Roger Federer, presente con la moglie Mirka. Mentre camminava per strada, Federer è stato fermato da un tifoso che gli ha chiesto: “Chi vince, Sinner o Djokovic?”. Dopo un momento di riflessione, Mirka ha risposto decisa: “Jannik”. Federer, con diplomazia, ha replicato: “Penso Novak”, forse per bilanciare le preferenze senza scontentare nessuno.

La scena, avvenuta probabilmente dopo un allenamento, ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con i tifosi divisi tra Sinner e Djokovic.Federer e Djokovic hanno una rivalità storica, con 50 incontri disputati e il serbo in vantaggio 27-23. Le loro sfide, sempre spettacolari, sono ricordate per intensità ed emozione. Recentemente, dopo la vittoria su Alex De Minaur, Djokovic ha scherzato in un’intervista, notando Federer in tribuna: “Avrei voluto la sua volée… È la prima volta che vinco con lui presente!”. Ha poi elogiato il campione svizzero, definendolo un’ispirazione e un’icona rispettata. L’episodio evidenzia il carisma di Federer, la sua capacità di restare neutrale e il legame di rispetto con Djokovic, mentre il pubblico attende con ansia l’esito della semifinale che potrebbe segnare un momento cruciale per Sinner.