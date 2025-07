Aereo precipitato in India, "motori spenti da chi era in cabina": cosa trapela

"I motori sono stati spenti da chi era in cabina di pilotaggio": un nuovo elemento emerge dalle indagini sul volo di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno scorso trenta secondi dopo il decollo. La scatola nera del velivolo diretto a Londra Gatwick non avrebbe mostrato nessuna anomalia a uno dei propulsori tale da spingere comandante e primo ufficiale a intervenire. Lo evidenza l’analisi dei dati estratti dal "Flight data recorder", come spiegato al Corriere della Sera da due fonti occidentali a conoscenza dei primi risultati. Per ora, dunque, l’ipotesi su cui si starebbero concentrando gli investigatori è quella di un gesto intenzionale o da parte di uno dei piloti "o di una terza persona" autorizzata a stare in cabina.

Esistono posti più sicuri di altri in aereo in caso di incidente? La risposta, in realtà, non è uni...

Le due levette su cui adesso si è concentrata l'attenzione vengono utilizzate solo in tre casi: per avviare i motori prima del decollo, per spegnerli dopo l’atterraggio e per "isolare" un motore che va a fuoco o per farne ripartire uno che si spegne durante il volo. Secondo gli esperti, i propulsori non possono "impazzire" entrambi nello stesso istante. Escluso anche un "bird strike", cioè un impatto con gli uccelli. A pilotare il velivolo erano il comandante Sumeet Sabharwal, che aveva accumulato oltre 10 mila ore di volo su aeromobili a doppio corridoio; e Il primo ufficiale, Clive Kunder, con poco più di 3.400 ore in cabina.