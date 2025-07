Almasri, Giulia Bongiorno autorizzata a visionare gli atti

Il Tribunale dei ministri ha autorizzato l'avvocata Giulia Bongiorno, che assiste la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi nel caso del generale libico Almasri, a visionare gli atti del procedimento relativo alla mancata consegna del militare alla giustizia internazionale. Se il Guardasigilli ha spiegato di non aver mai saputo nulla del fascicolo relativo al generale, prima arrestato in Italia e poi rimpatriato, alcuni documenti pubblicati dalla stampa nei giorni scorsi dimostrerebbero il contrario. Documenti che adesso Bongiorno potrà visionare in prima persona. Il Tribunale non ha invece autorizzato le parti civili a visionare quelle carte.

Lo stesso collegio ha comunicato anche di aver formalizzato una denuncia per la divulgazione di atti coperti da segreto, dopo quanto pubblicato da alcuni quotidiani, che di fatto hanno anticipato incartamenti "custoditi nella cancelleria della Corte d'Assise all'interno di un armadio blindato, salvo i passaggi procedurali previsti dalle leggi costituzionali". Il Tribunale, infine, ha precisato che l'inchiesta non è ancora conclusa: "Nessun provvedimento conclusivo è stato ancora emesso".