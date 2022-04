Alina Kabaeva, l'amante di Putin "graziata" da Joe Biden: un pesantissimo sospetto

25 aprile 2022 a

Niente sanzioni per Alina Kabaeva. La presunta amante di Vladimir Putin non viene punita dagli Stati Uniti, così come invece fatto per gli oligarchi russi vicini allo zar. Il motivo? Il timore di un'escalation. È questa l'indiscrezione rilanciata dal Wall Street Journal. D'altronde prendere di mira l'ex ginnasta e parlamentare potrebbe essere un affronto personale per lo zar. Ai sospetti il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che secondo i funzionari statunitensi ha preparato il pacchetto di sanzioni contro la signora Kabaeva, non ha commentato. All'apparenza i funzionari americani hanno comunque detto che l'invio di sanzioni non è escluso.

Quella tra il presidente russo e l'ex medaglia d'oro è una relazione segreta. Il Cremlino ha sempre negato anche se vari rumors definiscono Alina come la mamma di quattro dei sei figli di Putin. A guerra iniziata, la Kabaeva è sparita. La donna non si è mostrata in pubblico per lungo tempo, tanto che alcuni la davano al sicuro in un bunker. Solo giorni fa l'ex ginnasta è riapparsa durante il festival dello sport a Mosca. La Kabaeva si è mostrata davanti a uno sfondo sul quale erano ben visibili le 'Z' simbolo della guerra russa.

Per l'occasione aveva anche detto: "Ogni famiglia ha una storia di guerra, e in nessun caso dobbiamo dimenticarla ma tramandarla di generazione in generazione". Frase che ha scatenato l'indignazione. Ad attirare l'attenzione, però, le mani della donna. Alina è apparsa con al dito la fede. Che lei e Putin si siano sposati? Un mistero che si va ad aggiungersi ai già numerosi che aleggiano la vita del presidente russo.

