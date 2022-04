Alina Kabaeva, l'amante di Putin e lo sfregio in mondovisione: "Alle sue spalle..."

26 aprile 2022 a

Alina Kabaeva, ex campionessa di ginnastica ritmica, e amante del presidente russo Vladimir Putin è ricomparsa in pubblico parlando a un evento a Mosca. La donna, 39 anni, ha preso la parola su un palco con uno sfondo da brividi visto che era costellato di lettere "Z", simbolo del sostegno all'invasione susa dell'Ucraina. Capelli castani sciolti sulle spalle, abito fucsia scollato, orecchini di perla e fiocco sul petto con i colori delle Z, la Kabaeva si è presentata così nel fine settimana alla VTB Arena di Mosca.

La compagna dello Zar, madre di almeno tre dei figli di Vladimir Putin, è il suo (forse) unico punto debole e non solo emotivamente. Kabaeva è, infatti, sospettata dall'intelligence di Washington di avere un ruolo centrale nel nascondere le fortune personali di Putin all'estero.

Secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti sarebbero stati pronti a inserire il suo nome nell'ultimo pacchetto di sanzioni ma avrebbero cambiato idea perché - secondo quanto spiegato al giornale da alcune fonti - sarebbe stato visto dal presidente russo Putin come un "attacco personale" che avrebbe potuto ostacolare gli sforzi per giungere alla pace. "Putin potrebbe reagire in modo aggressivo", ha detto un funzionario dell'amministrazione Biden. "Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra. La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo", ha detto la Dama Bianca russa nel suo breve intervento pubblico a una manifestazione a lei dedicata, l'Alina festival.

