Ucraina, la guerra in diretta. Usa pronti a inserire la Russia nella lista del terrorismo. Mosca: "Misura idiota, ci saranno conseguenze"

Giorno 64. La guerra in Ucraina procede ininterrottamente. È stato convocato per lunedì il Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia dell'Ue con Mario Draghi che farà visita a Joe Biden il 10 maggio. Una decisione resa necessaria dopo che lo scontro sul gas passa dalle parole ai fatti: Mosca ha interrotto le forniture a Bulgaria e Polonia e minaccia di colpire anche altri paesi, tra cui l’Italia a causa del mancato pagamento in rubli. Intanto Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen hanno avviato un colloquio telefonico. Tutti, compresi gli Stati Uniti, si dicono ormai convinti che il conflitto durerà a lungo. A maggior ragione dopo che Putin ha minacciato: "Porteremo a termine tutti gli obiettivi".

Ore 9.50 - Kiev, a est fuoco intenso in quasi tutte le direzioni

Lo stato maggiore ucraino afferma che la Russia, il cui obiettivo è prendere il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk e avere un corridoio terrestre verso la Crimea, sta aumentando il ritmo della sua offensiva nell'est del paese. Le forze russe "stanno esercitando un fuoco intenso" in quasi tutte le direzioni, ha affermato lo stato maggiore generale in un aggiornamento della situazione, con "l'attività più grande osservata nelle direzioni di Slobozhanske e Donetsk". Gli attacchi a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, continuano, afferma l'aggiornamento, e più forze sono state spostate nella città di Izyum.Nella direzione di Donetsk, le truppe russe si stanno concentrando sull'accerchiamento delle forze ucraine. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno respinto sei attacchi nelle regioni di Donetsk e Luhansk, ha affermato lo stato maggiore.

Ore 9.45 - Gb: la Russia deve lasciare il paese, è un cancro che cresce

"È certamente vero che Putin, avendo fallito in quasi tutti i suoi obiettivi, potrebbe cercare di consolidare quello che ha", come fece nel 2014. "E questo è una sorta di cancro che cresce nel paese dell'Ucraina che rende molto difficile per le persone uscire da quelle posizioni fortificate". Lo ha detto il segretario della difesa britannico Ben Wallace a Sky News, sottolineando che "la comunità internazionale crede che la Russia debba lasciare l'Ucraina. La comunità internazionale condanna la Russia per l'invasione della Crimea, che era illegale nel 2014, e l'invasione del Donetsk. Abbiamo sempre detto che la Russia deve lasciare il territorio sovrano dell'Ucraina e questo non è cambiato".

Ore 9.20 - Mosca contro Usa: inserirci nella lista dei paesi pro-terrorismo? "Misura idiota con conseguenze"

È "una misura idiota" l'ipotesi di inserire la Russia nella lista redatta dagli Stati Uniti dei Paesi sponsor del terrorismo. Una misura, chiesta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a quello americano Joe Biden, che se verrà messa in atto "non sarà senza conseguenze". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dall'agenzia di stampa Tass. "Tutte le misure che prenderanno, anche di natura così idiota, avranno conseguenze. Noi, ovviamente, non lasciamo nulla senza risposta e loro devono capirlo", ha detto Zakharova al canale televisivo Solovyov Live rispondendo a una domanda sulla reazione di Mosca all'iniziativa statunitense di riconoscere la Federazione Russa come Paese sponsor del terrorismo.

Ore 9.04 - Forze di Odessa potenziano la difesa al confine con la Moldavia

Alla luce della tensione crescente nell'autoproclamata repubblica della Transnistria, le forze di difesa della regione di Odessa, nel sud dell'Ucraina, hanno potenziato la protezione delle zone di confine con la Moldavia. Lo ha detto il portavoce dell'amministrazione militare regionale, Sergi Bratchuk, secondo quanto riporta Ukrinform. "Le forze di difesa continuano a combattere per la protezione e la difesa di Odessa e della regione. In particolare, abbiamo rafforzato la protezione del confine di stato con la cosiddetta Transnistria, dove le provocazioni russe continuano al fine di creare una certa tensione per la regione di Odessa", scrive Bratchuk si Telegram, precisando che nella notte non ci sono stati bombardamenti sulla regione.

Ore 8.55 - Bce pronta a qualunque azione necessaria per la stabilità di finanza e prezzi

"La Bce è pronta ad assumere qualunque azione necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria e attuare il suo mandato per assicurare la stabilità dei prezzi". Lo si legge in testa all'editoriale della presidente Christine Lagarde, che apre il rapporto annuale sul 2021. La Bce sottolinea che i suoi commenti "si riferiscono alle attività nel 2021 e sono stati finalizzati prima dell'invasione russa dell'Ucraina".

Ore 8.45 - Kiev, bombardamenti a Kharkiv, almeno 2 civili uccisi

Nella regione di Kharkiv, almeno due civili sono stati uccisi da bombardamenti nella comunità di Derhachiv.Lo riferisce Ukrinform, citando il servizio stampa della comunità di Derhachiv su Telegram. Da chiarire il numero dei feriti.

Ore 8.37 - Gazprom continua a fornire gas all'Europa attraverso l'Ucraina

Gazprom ha continuato a fornire gas naturale all'Europa, attraverso l'Ucraina, in linea con le richieste dei consumatori europei. È quanto emerge dai dati dell'operatore del gasdotto ucraino secondo cui le richieste ammontano a 63,4 milioni di metri cubi per il 28 aprile.

Ore 8.10 - Registrati 200 attacchi informatici contro l'Ucraina

Gruppi legati allo stato russo hanno effettuato più di 200 attacchi informatici contro l'Ucraina e le sue infrastrutture dall'inizio dell'invasione dell'esercito russo, secondo un rapporto Microsoft. Questi attacchi "non solo hanno danneggiato i sistemi delle istituzioni in Ucraina, ma hanno anche preso di mira l'interruzione dell'accesso della popolazione a informazioni affidabili e servizi vitali da cui dipendono i civili e hanno tentato di minare la fiducia nei leader del Paese", osserva Tom Burt , vicepresidente di Microsoft.

Ore 7.50 - Russia sospesa dall'Organizzazione mondiale del turismo

La Russia è stata sospesa dall'Organizzazione mondiale del turismo a causa dell'invasione dell'Ucraina giudicata contraria ai "valori" dell'organizzazione. Anticipando una possibile sospensione Mosca aveva annunciato all'apertura del dibattito davanti all'assemblea generale a Madrid di volersi ritirare dall'organizzazione che raggruppa 159 stati.

Ore 7.44 - Guterres: "La fine della guerra la deciderà la Russia"

Guterres ha difeso il ruolo delle Nazioni Unite per porre fine al conflitto durato due mesi. "La guerra non finirà con gli incontri", ha dichiarato. "La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di farla finita e quando ci sarà - dopo un cessate il fuoco - la possibilità di un serio accordo politico. Possiamo tenere tutti gli incontri, ma non è questo che porrà fine alla guerra". Durante il colloquio con Putin, Guterres ha detto di aver discusso dell'evacuazione dei civili dall'acciaieria accerchiata nella città portuale meridionale di Mariupol, sostenendo che Putin fosse d'accordo "in linea di principio" sull'evacuazione dei civili e che erano in corso discussioni tra i funzionari delle Nazioni Unite e il ministero della Difesa russo per definire i dettagli dell'evacuazione. "Siamo anche in contatto con il governo ucraino per vedere se possiamo avere una situazione in cui nessuno può incolpare l'altra parte per le cose che non stanno accadendo", ha aggiunto.

Ore 7.34 - Autorità Transnistria: preso di mira da droni un arsenale di munizioni

Le autorità della repubblica separatista filorussa della Transnistria, in Moldova, hanno annunciato che un villaggio al confine con l'Ucraina che ospita un arsenale di munizioni è stato preso di mira dopo essere stato sorvolato da droni. A circa due chilometri dal confine ucraino nella regione si trova un enorme deposito di munizioni sotto giurisdizione russa, A Cobasna, si stima contenga 20mila tonnellate di munizioni. Nei giorni scorsi si sono verificate una serie di esplosioni in Transnistria definite "attacchi terroristici" dalle autorità locali. Il ministro degli Esteri moldavo Nicu Popescu ha definito gli eventi un "pericoloso deterioramento della situazione".

Ore 07.16 - Onu, il segretario generale a Kiev

Dopo la sua visita in Russia e l'incontro con Putin, il segretario generale dell'Onu Antònio Guterres è arrivato a Kiev, dove dovrebbe vedere Volodymyr Zelensky. Il numero uno del Palazzo di Vetro visiterà la periferia della capitale ucraina, Bucha, Irpin e Borodianka, teatro di alcune delle pagine più sanguinose della guerra. Dopo la sua visita a Mosca, il capo delle Nazioni Unite si è detto "preoccupato per i ripetuti rapporti su possibili crimini di guerra", aggiungendo che "richiedono un'indagine indipendente". Guterres ha infine riferito di aver chiesto a Vladimir Putin un cessate il fuoco urgente.

Ore 7.00 - Germania, Uniper pagherà il gas tramite un conto russo

La società energetica tedesca Uniper pagherà il gas a Mosca attraverso una banca russa e non più attraverso un istituto con sede in Europa. Lo conferma il quotidiano Rheinische Post. Anche se la Russia ha richiesto pagamenti in rubli, ha proposto un sistema che prevede l'uso di conti presso Gazprombank, che convertirebbe i pagamenti effettuati in euro o dollari in rubli. Questo offre un margine di manovra che alcuni Paesi potrebbero cercare di usare per continuare a comprare il gas russo senza incappare nel sistema di sanzioni occidentali. Insomma, come piegarsi alla Russia beffando la Ue.

Ore 6.50 - Usa, russi hanno giustiziato chi voleva arrendersi

"Ora abbiamo informazioni credibili che un'unità militare russa operante nelle vicinanze di Donetsk ha giustiziato gli ucraini che stavano tentando di arrendersi, piuttosto che prenderli in custodia". Così alle Nazioni Unite Beth Van Schaack, ambasciatrice degli Stati Uniti per gli affari di giustizia penale internazionale. "Se fosse vero, ciò costituirebbe una violazione di un principio fondamentale delle leggi di guerra, il divieto di esecuzione sommaria di civili e combattenti fuori combattimento in virtù di resa, ferita o altre forme di incapacità", ha aggiunto. Van Schaak ha poi affermato che gli Stati Uniti hanno "rapporti credibili riguardanti persone uccise in stile esecuzione con le mani legate; corpi che mostrano segni di tortura; resoconti orribili di violenza sessuale contro donne e ragazze". "Coloro che hanno scatenato, perpetrato e ordinato questi crimini devono essere ritenuti responsabili e le prove di questa criminalità stanno aumentando ogni giorno", ha concluso.

Ore 6.45 - Leonidchenko minaccia: "La denazificazione sarà completata"

"La denazificazione dell'Ucraina sarà completata e i responsabili dei crimini saranno puniti": lo ha detto, secondo la Tass, Sergey Leonidchenko, consigliere senior del Rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, denunciando anche l'esistenza di un centro di tortura ucraino a Mariupol. "I centri di tortura sono davvero impensabili nel 21/o secolo e ci sono molte prove, molte prove oculari che il Servizio di sicurezza ucraino ha istituito un centro di tortura segreto presso l'aeroporto di Mariupol, che e' cinicamente soprannominato la 'biblioteca'".

Ore 6.20 - Usa: sì al sequestro dei beni degli oligarchi per aiutare la ricostruzione in Ucraina

La Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge che permette di utilizzare i proventi del sequestro dei beni russi per aiutare a ricostruire l'Ucraina. Lo ha detto uno dei relatori, Abigail Spanberger, secondo quanto riferisce Ukrinform. "Una maggioranza bipartisan della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato oggi per approvare la legislazione sul sequestro dei beni per l'atto di ricostruzione dell'Ucraina", si legge in una dichiarazione.

Ore 05.50 – Ukrinform: Mariupol sarà annessa alla regione russa di Rostov

Mariupol entrerà a far parte della regione russa di Rostov, o almeno questa è l'intenzione dell'autoproclamato “sindaco” di Mariupol, Konstantin Ivashchenko, secondo quanto riferito su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del legittimo sindaco di Mariupol. Lo riporta Ukrinform.

Ore 04.40 – Guterres arrivato a Kiev, incontrerà Zelensky

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è arrivato a Kiev, dove domani dovrebbe tenere colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy giovedì. In particolare, visiterà non solo la periferia della capitale, ma anche Bucha, Irpin e Borodianka.

Ore 03.20 – Biden parlerà alle 16.45

Il presidente americano Joe Biden parlerà alle 10.45 ora locale (le 16.45 in Italia) del "sostegno agli ucraini nella difesa del loro Paese e della loro libertà contro la brutale guerra della Russia".

