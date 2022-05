Vladimir Putin, la spia svela il futuro dello Zar: "Ha firmato la sua condanna. Come finirà tutto"

03 maggio 2022 a

“Vladimir Putin ha firmato la sua condanna a morte ordinando alle sue truppe di entrare nel nostro Paese”. Ne è convinto il generale Kyrylo Budanov, capo delle spie militari ucraine: l’invasione russa si concluderà soltanto nel momento in cui il leader del Cremlino verrà eliminato. Non ci sono alternative per porre fine alla guerra: “Lasciargli un modo per ritirarsi è una delle strategie, ma è quasi irrealistico”.

Insomma, anche dal lato ucraino i toni si stanno inasprendo: nessuno più parla di negoziati e di pace, con gli scenari che stanno diventando giorno dopo giorno sempre più apocalittici. Il capo degli 007 ucraini è convinto che Putin non può sopravvivere a questo conflitto: “È un criminale di guerra per il mondo intero. Si è spinto in un vicolo cieco, è la sua fine. Vincerà l’Ucraina”. Budanov non ha però saputo esprimersi riguardo a come si concluderà la storia di Putin, se verrà assassinato o se verrà estromesso dal potere. Si è però lanciato in una previsione sul futuro a breve termine della Russia.

“Potrebbe essere smembrata in seguito al fallimento nell’invasione oppure potrebbe rimanere unita, ma sotto una nuova guida”, ha dichiarato il generale, che poi ha suggerito che la Russia è a meno di una settimana dalla mobilitazione di massa. Ovvero quella che potrebbe avvenire il 9 maggio, data di grande rilevanza per Putin e per i russi in generale. Sebbene l’invasione non sia andata come previsto, Putin in occasione della giornata di celebrazione della vittoria sul nazismo potrebbe annunciare l’escalation della guerra oppure fare una sorta di dichiarazione di vittoria.

