Dave Chappelle aggredito sul palco, interviene la sicurezza: come riducono il folle, immagini forti

Dave Chappelle nella serata di ieri, martedì 3 maggio, è stato aggredito mentre si stava esibendo sul palco dell'Hollywood Bowl . Durante il Festival Netflix è uno scherzo organizzato dalla piattaforma streaming, lo stand-up comedian americano è stato placcato da un uomo del pubblico , il quale è stato prontamente bloccato e scortato fuori dalla sicurezza dell'evento.

Ecco il video dell'aggressione:



L'identità dell'aggressore è ancora ignota. Circolano però video sui social che hanno ripreso la scena di uomo che sale sull'ambulanza sopra una barella, a causa di una spalla alcuni visibilmente slogata . Non si ha la sicurezza però che si tratti dell'aggressore di Chappelle. Sta circolando inoltre, sempre sui social, anche il video dell'aggressione al comico che, però, non mettendo molto a fuoco il risulta impossibile risalire alla sua identità.

Ecco le immagini dell'uomo trasportato via in barella dall'ambulanza:

Una volta tolto l'uomo, il comico ha ripreso lo show con questa battuta: “ Era un uomo trans ”, in riferimento a delle critiche che gli sono state rivolte per alcune sue esternazioni fatte negli ultimi mesi dalle transgender . Le polemiche sono nate dopo l'uscita del suo spettacolo The Closer a ottobre. All'interno di tale show Chapelle ironizza sull'identità di genere a difendere alcune dichiarazioni della scrittrice JK Rowling già di transfobia.

