Serie tv, ecco quelle imperdibili di giugno 2025

L’estate, per gli appassionati di serie tv, si preannuncia davvero interessante. Scendono in campo, o per meglio dire sulle tante e variegate piattaforme, tanti pezzi da 90. Da Dexter: Resurrection (11 luglio su Paramount+), alla quarta stagione di The Bear (Disney, dal 25 giugno), la terza e ultima di Squid Game (27 giugno su Netflix), fino The Walking Dead: Daryl Dixon (la prima stagione è su Sky Atlantic da ieri).



A parte l’ennesimo ritorno di Dexter, a luglio, il mese di giugno sarà pieno di proposte molto interessanti. Partendo dalla serie Disney The Bear la cui quarta stagione è molta attesa. La storia dello chef Carmy alle prese con il suo locale di famiglia sempre indeciso se restare o andare a cercare tranquillità e lavoro in altri lidi. La terza stagione si concludeva senza risposte ai tanti quesiti esistenziali del protagonista, anche perché il creatore della serie (il geniale Christopher Storer) aveva già pronta la sceneggiatura di questa quarta “avventura”.



SEX SYMBOL

Nel frattempo il protagonista (Jeremy Allen White) è diventato una star e anche un sex symbol grazie a questo ruolo. Interpretando il cuoco dallo sguardo enigmatico ha strappato il ruolo di Bruce Springsteen nel film biografico Deliver Me From Nowhere, dal 24 ottobre nelle sale Usa. C’è grande attesa anche per la terza stagione di Squid Game, la serie coreana che è diventata un fenomeno di costume ed è conosciuta anche da chi non ne hai mai visto nemmeno un frammento. I giochi finali stanno per iniziare. La terza sarà l’ultima stagione. Tra nuove sfide e alleanze incerte, gli autori promettono un finale esplosivo per questa opera che qualcuno ha definito di distopia sociale.



Per gli amanti, invece, delle storie sugli Zombi c’è la succulenta ipotesi di “beccarsi” a giugno le due stagioni di The Walking Dead: Daryl Dixon. Da ieri infatti è in onda su Sky Aytlantic la prima che terminerà il 16 giugno. E, una settimana dopo, arriva immediatamente il secondo capitolo su uno dei personaggio più amati di The Walking Dead, appunto Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus. La serie è infatti uno dei tanti spin off di quella saga che è tornata di moda (una quindicina di anni fa) dopo che negli anni 70 il regista George Romero fece esplodere la mania dei “morti viventi”. Altro grande ritorno è Dexter: Resurrection (10 episodi su Paramout+). Si tratta di un nuovo capitolo delle avventure del serial killer che uccide i serial killer o le persone che hanno commesso delle atrocità, senza essere stati puniti dalla legge. Stavolta il nostro, abbandonata Miami e pure le nevi dello di una piccola cittadina dello Stato di New York, si trova direttamente nella Grande Mela. Senza spoilerare troppo il personaggio, interpretato da Michael C.

Hall, rientra in contatto con il figlio Harrison, ma anche con un gruppo di serial killer (Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Uma Thurman e Peter Dinklage).

Ma in arrivo ci sono anche tante serie alla loro prima stagione che promettono di avere successo e affascinare come quelle appena descritte.

Una su tutte è Smoke - Tracce di fumo (su Apple TV+ dal 27 giugno) creata da uno scrittore e sceneggiatore coi fiocchi come Dennis Lehane (Mystic River, Shutter Island), la serie si ispira a fatti reali e racconta di piromani seriali, detective tormentati e un’America che ovviamente brucia. Il protagonista è Taron Egerton (Elton John sul grande schermo, ma anche il protagonista della bellissima miniserie Black Bird, recuperabile sempre su Apple TV+).