Ucraina, la guerra in diretta. La "profezia" di Mosca: "Ecco perché l'Europa sta crollando". E Orban stravolge il fronte che aiuta Zelensky

La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidente Putin avrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Ora Zelensky tenta di ricucire i rapporti con la Germania.

Ore 08.15 Orban, non è nostra guerra non inviamo armi

"Non è nostra guerra, non inviamo armi. Non voglio conflitti con l'Ue ma cooperazione". Così il premier ungherese Orban.

Ore 07.42 Russia, presidente Duma: unità dell'Europa sta crollando

"L'unità europea sta crollando. Il Parlamento europeo ha chiesto una profonda riforma dell'Unione, si propone di abbandonare il diritto di veto dei membri dell'Ue, l'opinione dei singoli Stati, e quindi dei loro cittadini, non sarà più presa in considerazione". A dichiararlo è il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin. "Con l'introduzione delle sanzioni contro la Russia, i Paesi dell'Unione Europea non hanno unità su questo tema. Pertanto, bisogna cercare altre forme decisionali, abbandonando il principio che esisteva da anni", ha aggiunto Volodin. Secondo il presidente della Duma, "milioni di persone in Europa saranno private del diritto di voto. I loro Stati perderanno la loro sovranità. Sorge la domanda: chi sarà responsabile nei confronti dei cittadini di un determinato Paese in caso di aumento dei prezzi, disoccupazione, problemi economici a seguito di decisioni prese senza tener conto delle loro opinioni? Se gli Stati che oggi fanno parte dell'Ue vogliono mantenere la sovranità e difendere gli interessi dei propri cittadini, non hanno che una strada rimasta: lasciare l'Unione Europea".



Ore 06.57 I soldati all'interno dell'acciaieria ucraina rifiutano di arrendersi

I soldati ucraini che combattono le forze russe nei tunnel sotto l'acciaieria di Mariupol rifiutano di arrendersi di fronte agli attacchi russi. La moglie del comandante del reggimento Azov dice che hanno giurato di "resistere fino alla fine". Lo riporta l'Ap.

Ore 3.30 02.48 Missili su regione di Kharkiv, un morto

Una persona è rimasta uccisa oggi a Lozova, nella regione orientale ucraina di Kharkiv, in seguito a un attacco missilistico russo: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della cittadina, Serhii Zelenskyi, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

Ore 02.30 Usa garante sicurezza Svezia e Finlandia fino adesione Nato

Gli Stati Uniti sono convinti di poter dare una mano a Svezia e Finlandia su eventuali problemi di sicurezza dopo la richiesta ufficiale di ingresso nella Nato. Lo fa sapere la Casa Bianca. Svezia e Finlandia temono la reazione russa dopo che si saranno candidate ad entrare nell'Alleanza Atlantica dal momento che potrebbe passare anche un anno prima che tutti i 30 membri diano la loro approvazione.

Ore 01.26 Media, da Usa informazioni a Kiev per colpire Moskva

Washington avrebbe informazioni di intelligence che hanno aiutato Kiev a colpire l'incrociatore russo Moskva, colato a picco il 14 aprile dopo essere stato colpito da due missili ucraini. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

Dopo aver avvistato una nave da guerra russa nel Mar Nero, Kiev ha chiamato i suoi contatti americani per avere la conferma finale che si trattasse della Moskva, la nave più potente della flotta russa. Gli Stati Uniti hanno confermato che era l'incrociatore e hanno fornito informazioni sulla sua posizione. Non è chiaro se gli Usa sapessero che l'Ucraina avrebbe attaccato e non sono stati coinvolti nella decisione, sottolineano le fonti.

Ore 00.40 Jill Biden in Romania e Slovacchia

Jill Biden partirà nelle prossime ore per la sua missione in Romania e Slovacchia dove incontrerà gli ucraini costretti a fuggire dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Ore 00.24 Usa, Russia ha mentito a Consiglio sicurezza Onu

"Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l'Ucraina si stia attenuando. La Russia può aver abbandonato il piano di conquistare Kiev ma continua a terrorizzare i cittadini ucraini. La Russia ha violato la Carta dell'Onu, ignorato l'appello globale alla fine della guerra e mentito al Consiglio di sicurezza dell'Onu più volte tramite una serie di teorie cospirazioniste e disinformazione con falsità ridicole".A comunicarlo è stato l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza.

