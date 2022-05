Aereo United Airlines, panico a bordo: "E' saltato fuori e ha camminato sull'ala", chi è il folle

06 maggio 2022 a

Ha forzato l'uscita di sicurezza, è saltato fuori dall'aereo e si è messo a camminare sull'ala. E' successo all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, mentre il velivolo della United Airlines proveniente da San Diego rullava verso il gate. La follia ha lasciato tutte le persone a bordo senza parole. L'uomo alla fine è stato arrestato. Non appena il personale di terra lo ha avvistato, infatti, prima lo ha aiutato a scendere sulla pista e poi ha allertato le forze dell'ordine. Il nome non è stato reso noto ma secondo i media locali si tratterebbe di un 57enne californiano.

Uno dei passeggeri, Mary Ellen Eagelston, che a quanto pare era seduta solo qualche fila dietro all'uomo, ha pubblicato la foto della porta aperta su Twitter e ha scritto: "Un ragazzo è saltato fuori dal mio aereo prima di arrivare al gate". Intanto la compagnia aerea ha fatto sapere in una nota che "il nostro personale di terra ha fermato l'individuo fuori dall'aereo e la persona è ora con le forze dell'ordine". Per il momento, inoltre, non si sa se l'uomo fosse sotto l'effetto di qualche sostanza quando ha deciso di uscire dal velivolo.

Il volo, alla fine, ha accumulato un ritardo di 20 minuti. Le operazioni di recupero in pista, infatti, hanno richiesto un bel po' di tempo. Anche perché poi si è pensato subito a come mettere in sicurezza tutti gli altri passeggeri a bordo, come ha riferito il sito Live and Let's Fly.

