Ucraina, le notizie in diretta. Mariupol, tiro al bersaglio contro i civili dal tank: Cnn, il video che sconvolge il mondo

Siamo al 79esimo giorno di guerra. Zelensky a Porta a Porta ha ribadito le sue condizioni per lo stop al conflitto. Mario Draghi, dopo l'incontro con Joe Biden, spinge per la pace. Cresce l'intensità dell'attacco russo a Odessa. La Finlandia, sempre più vicina all'ingresso nella Nato, può diventare un nuovo fattore nel conflitto.

Ore 06.29 Kiev, russi hanno sparato a civili da un tank a Kharkiv

Il primo viceministro degli Affari interni dell'Ucraina Yevhen Yenin sostiene che nella regione di Kharkiv l'esercito russo ha sparato ai civili da un carro armato. "In uno dei villaggi della regione di Kharkiv, la polizia ha accertato che i militari russi hanno aperto il fuoco sui civili da un carro armato. Ecco perché non dobbiamo parlare di alcun freno morale dell'esercito russo". Secondo quanto sostenuto dal viceministro, questo è il secondo caso di presunto crimine di guerra inviato a un tribunale. L'agghiacciante video è stato ottenuto dalla Cnn e inchioda i soldati russi per l'uccisione di due civili disarmati in una concessionaria di veicoli saccheggiata nei pressi di Kiev. Il duplice omicidio, avvenuto il 16 marzo, è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza della struttura, e adesso è agli atti della procura ucraina che sta raccogliendo le prove di tutti i crimini di guerra commessi dalle truppe del Cremlino. Nel video di vedono il proprietario della concessionaria e l'anziano sorvegliante che, dopo aver parlato con i soldati dell'esercito invasore, mentre si allontanano vengono freddati con una raffica alla schiena senza apparenti ragioni. Un orrore puro.

Ore 05.12 Kiev: colpite postazioni russe nel sud

Il comando operativo delle forze ucraine impegnate nel sud ha comunicato di aver messo a segno decine di attacchi contro le postazioni militari russe: 57 soldati russi sono stati uccisi e 60 unità di equipaggiamento distrutte.

Ore 03.44 Mosca: Occidente pronto a tutto per strangolare la Russia

Nuove accuse all’Occidente da parte della Russia. La Missione permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra, secondo quanto riportato dalla Tass, ha infatti dichiarato: "Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il nazismo". Ieri, giovedì 12 maggio, il consiglio per i diritti umani dell’Onu ha votato a larga maggioranza a favore dell’apertura di un’inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe in Ucraina contribuendo così a rafforzare la pressione diplomatica su Mosca.

Ore 02.12 Media: Mosca ha perso un'altra nave nel Mar Nero

La Russia ha perso un'altra nave nel Mar Nero: lo scrive Canale 24, che cita fonti dell'intelligence ucraina. La notizia non è stata per il momento confermata da Kiev. Si tratta di una nave di supporto logistico che la notte scorsa si dirigeva verso l'Isola dei Serpenti. Secondo le prime informazioni è scoppiato un incendio a bordo, di cui non si conoscono le cause, e le forze russe sono riuscite a portarla nel porto di Sebastopoli, in Crimea. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe della 14ma nave russa messa fuori combattimento delle forze ucraine.

Ore 00.44 Truss al G7: Putin si sta umiliando, in Ucraina deve perdere

"Putin si sta umiliando sulla scena mondiale. Dobbiamo assicurarci che affronti una sconfitta in Ucraina che gli neghi qualsiasi beneficio e che, in ultima analisi, limiti ulteriori aggressioni". Così il ministro degli Esteri britannica Liz Truss ai colleghi del G7. "Per aiutare l’Ucraina - ha aggiunto - dobbiamo fare di più. La migliore sicurezza a lungo termine per l’Ucraina deriverà dalla sua capacità di difendersi da sola: ciò significa fornirle un percorso chiaro per ottenere equipaggiamenti di standard Nato", ha concluso.

