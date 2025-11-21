Dritto e rovescio, la rossa Bundu zittita dal ragazzo al bar: "Una vergogna!"

A Dritto e Rovescio , programma d’approfondimento sui temi d’attualità e politica di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio , c’è stato un acceso confronto tra Antonella Bundu , esponente di Toscana Rossa , e un ospite in collegamento sul tema della sicurezza.

Un ragazzo, collegato da un bar di Modena , racconta la sua esperienza scioccante: "Passeggiando per il centro di Modena questo nordafricano ci ha fermato, a me ed un mio amico, ci ha chiesto una sigaretta e noi, alla risposta che non fumiamo, siamo stati aggrediti, ha aggredito il mio amico, puntandogli il coltello all'addome e chiedendogli incessantemente di dargli tutto quello che aveva. Modena non è sicura, non è più una città sicura e noi non sappiamo davvero se quando usciamo di casa torniamo sani e salvi nelle ore notturne".

La Bundu dà la colpa alla politica e alle istituzioni: "Non è una questione di destra o sinistra, c’è una mancanza da parte delle istituzioni. Non si può ridurre il tutto a reati commessi da persone di una specifica nazionalità. Bisogna dare risposte alla gente che non va più a votare, perché onestamente non si vede la differenza tra il lavoro di una Lamorgese o di un Piantedosi. Le istituzioni devono dare risposte. Invece di militarizzare un territorio c’è bisogno di più vigili locali cui un cittadino può rivolgersi. Attacchiamo il problema alla radice e cerchiamo anche di rieducare quelli che finiscono in carcere, perché oggi chi ne esce ha una grande probabilità di rientrarci".

C’è però un altro cittadino in collegamento che sbotta: "È una vergogna questa, non è accettabile, la parte da difendere è la cittadinanza onesta, dove vogliamo andare se si fermano le persone che lavorano, che tutti i giorni mandano avanti il Paese pagando le tasse, dando la garanzia per un mutuo etc., ma dove vogliamo andare!".